"Наша сміливість та стійкість визначають ситуацію": Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський сьогодні, 18 червня, передусім відзначив наших воїнів. Усіх, хто все ж таки зміг перегорнути цю сторінку війни, яку Путін дуже хотів присвятити своєму наступу.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у традиційному зверненні.

Росія припустилася чергової помилки

Як наголосив лідер, титанічних зусиль докладає кожен і кожна, хто захищає Харківський напрямок, хто стримує російські штурми на Покровському та інших донецьких напрямках, і по всьому фронту – від Кринків до Вовчанська, і вздовж кордону, зокрема на Сумщині.

"Саме українська сміливість та стійкість визначають ситуацію – те, що ми можемо, а не те, що Росія хоче чи намагалась", – сказав президент.

Це ще один вагомий результат України, наголошує він, наших людей у цій війні. Зеленський подякував кожному й кожній, хто дійсно повно виконує бойові накази й завдання, на собі витягує відбиття російських наступів. Тим, хто допомагав і допомагає.

"Ми бачимо, як рішучість світу відкриває нові перспективи для відновлення нашої безпеки", – зауважив Зеленський.

Серед іншого це стосується безпеки Харкова. Знищення поблизу кордону нашими силами, нашими воїнами позицій і пускових установок російських терористів дійсно має значення. Це спрацьовує саме так, наголошує головнокомандувач, як ми й очікували.

"І за результатами боїв уже зараз, у червні, на різних ділянках фронту хочу подякувати всім нашим солдатам, сержантам та офіцерам 1-го окремого штурмового батальйону, 5-ї окремої штурмової бригади, 25-ї окремої повітрянодесантної бригади, 35-ї, 36-ї та 38-ї окремих бригад морської піхоти. Усі ви молодці, воїни! 44-та артилерійська бригада, 47-ма механізована, 57-ма окрема мотопіхотна бригада, 71-ша єгерська, 82-га ДШВ, 108-ма ТрО, 110-та окрема механізована бригада. Дякую вам! І всім, хто з вами. Хто допомагає, хто підтримує, хто лікує після поранень, волонтерить. Хто рекрутує й тренує солдатів. Дякую! Разом українці змінюють історію на свою користь", – підсумував президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 17 червня підписав законопроєкт №10265 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу", який передбачає єдину роумінгову систему з Європейським Союзом

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