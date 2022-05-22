"Наша спільна мета": Зеленський подякував Польщі за потужну підтримку щодо повноправного членства України в ЄС

"Наша спільна мета": Зеленський подякував Польщі за потужну підтримку щодо повноправного членства України в ЄС

Український президент Володимир Зеленський обговорив з польським колегою Анджеєм Дудою, який перебував з візитом в Києві, майбутнє членство України.

За словами глава держави, польський президент пообіцяв зробити все можливе, аби Україна стала членом ЄС. Зокрема, очільники двох держав обговорили конкретні кроки для реалізації цієї мети.

Про це український президент повідомив у традиційному відеозверненні у неділю, 22 травня.

"Звичайно, говорили сьогодні з Анджеєм і про оборонну підтримку для України. І про посилення санкцій проти Росії. І про те, яких кроків потребуємо, щоб реалізувати нашу спільну мету – повноправне членство України у ЄС. Вдячний Анджею та всьому польському народу за те, що йдемо цим шляхом настільки швидко, наскільки це можливо", - сказав Зеленський.

Українсько-польські відносини нарешті – на абсолютно чистій і щирій основі: звернення Зеленського за 22 травня

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда у неділю, 22 травня, перебував із візитом в Україні і особисто виступив у Верховній Раді. Зокрема, виступаючи з трибуни ВР, Дуда заявив, що Росія повинна виплатити Україні контрибуції через війну. Також президент Польщі пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна стала членом Євросоюзу.

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