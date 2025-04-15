Марія Берлінська / © скриншот з відео

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Війна Росії проти України — це інтро до Третьої світової, потрібно готувати своїх людей.

Таку думку висловила волонтерка, ветеранка та керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська на своєму каналі у Telegram.

«Наша війна — це інтро до Третьої Світової. Я озвучувала це ще в 2022 як високо ймовірну гіпотезу. Тепер я в цьому остаточно переконана. Потрібно будити і готувати своїх людей, по дням. Бо часу залишається все менше. Без паніки, спокійно і вдумливо. Якщо хочемо встояти в майбутніх потрясіннях — треба подбати, щоб люди навколо вміли себе захистити, — наголосила ветеранка. — Ваша безпека залежить від загального рівня підготовки в вашому племені».

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Берлінска радить подбати про те, щоб 5-10 людей з найближчого кола пройшли такмед, навчились стріляти, а, головне, літати на дронах. Знали базовий OSINT, вміли зібрати FPV. Оскільки це те, що спасає життя.

«Битви будуть між народами, що налічують сотні мільйонів. А нас всього 25-30 мільйонів. Ми доволі невелике плем’я на цій планеті. Спокійна і вдумлива підготовка до Третьої Світової збільшить наші шанси встояти», — резюмувала Берлінська.

Нагадаємо, Третя світова війна неминуча і, ймовірно, почнеться протягом наступних 10 років. Нове опитування 357 політичних експертів оцінило майбутнє людства, причому четверо з 10 експертів (40,5%) сказали, що велика війна за участю таких держав, як США, Китай чи Росія, вибухне 2035 року.