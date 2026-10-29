"Наше янголятко": російський удар по Чернігову вбив 15-річну гімнастку Яну Пєшкову (фото)

Російський удар по Чернігову вбив 15-річну гімнастку Яну Пєшкову

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Унаслідок російського ракетного удару по центру Чернігова 29 жовтня загинула 15-річна Яна Пєшкова. Дівчина займалася художньою гімнастикою та була вихованкою спортивної студії Magic Sports RG.

Про її загибель повідомили на сторінці студії в Instagram.

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У дописі колектив студії висловив співчуття рідним і близьким дівчини та поділився болем через втрату своєї вихованки.

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Яна Пєшкова Фото Magic Sports RG

«Їй було лише 15 років. Вона була вихованкою нашої студії, частиною нашої спортивної родини. Дівчинкою, у якої попереду мало бути ціле життя, стільки мрій, планів і щасливих моментів», — написали спортсмени.

У студії зазначили, що російський удар по центру Чернігова 29 жовтня обірвав життя Яни — світлої, щирої та усміхненої дівчини.

«Неможливо прийняти, що дитини більше немає… Щирі співчуття рідним та близьким. Немає слів, здатних втамувати такий біль… Світла пам’ять. Наша Яна — наше янголятко», — ідеться в повідомленні.

Що відомо про удар по Чернігову

29 жовтня російські війська завдали удару по центру Чернігова «Бандероллю». Внаслідок вибуху загорілися магазини одягу та припарковані автомобілі. Також пошкоджень зазнали житлові будинки й об'єкти місцевого бізнесу.

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У місті тимчасово змінили маршрути громадського транспорту, який курсує проспектом Перемоги.

Дві загиблі дівчини та 31 постраждалий

За інформацією, оприлюдненою після удару, загинули дві однокласниці — учениці 10-го класу Чернігівського ліцею №1 Яна Пєшкова та Марія Мозгова.

Ще 31 людина дістала поранення. Серед постраждалих — четверо дітей віком 10 місяців, 10, 16 та 17 років: двоє дітей, брат і сестра, перебували у важкому стані.

Постраждалих доправляли до медичних закладів із травмами різного ступеня тяжкості, зокрема осколковими пораненнями та переломами.

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Після російської атаки в Чернігові оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російських ударів.

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