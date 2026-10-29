- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 29
- Час на прочитання
- 2 хв
"Наше янголятко": російський удар по Чернігову вбив 15-річну гімнастку Яну Пєшкову (фото)
Російська атака на центр Чернігова 29 жовтня забрала життя двох 15-річних дівчат — Яни Пєшкової та Марії Мозгової. Однією із загиблих стала вихованка спортивної студії Magic Sports RG, гімнастка Яна Пєшкова.
Унаслідок російського ракетного удару по центру Чернігова 29 жовтня загинула 15-річна Яна Пєшкова. Дівчина займалася художньою гімнастикою та була вихованкою спортивної студії Magic Sports RG.
Про її загибель повідомили на сторінці студії в Instagram.
У дописі колектив студії висловив співчуття рідним і близьким дівчини та поділився болем через втрату своєї вихованки.
«Їй було лише 15 років. Вона була вихованкою нашої студії, частиною нашої спортивної родини. Дівчинкою, у якої попереду мало бути ціле життя, стільки мрій, планів і щасливих моментів», — написали спортсмени.
У студії зазначили, що російський удар по центру Чернігова 29 жовтня обірвав життя Яни — світлої, щирої та усміхненої дівчини.
«Неможливо прийняти, що дитини більше немає… Щирі співчуття рідним та близьким. Немає слів, здатних втамувати такий біль… Світла пам’ять. Наша Яна — наше янголятко», — ідеться в повідомленні.
Що відомо про удар по Чернігову
29 жовтня російські війська завдали удару по центру Чернігова «Бандероллю». Внаслідок вибуху загорілися магазини одягу та припарковані автомобілі. Також пошкоджень зазнали житлові будинки й об'єкти місцевого бізнесу.
У місті тимчасово змінили маршрути громадського транспорту, який курсує проспектом Перемоги.
Дві загиблі дівчини та 31 постраждалий
За інформацією, оприлюдненою після удару, загинули дві однокласниці — учениці 10-го класу Чернігівського ліцею №1 Яна Пєшкова та Марія Мозгова.
Ще 31 людина дістала поранення. Серед постраждалих — четверо дітей віком 10 місяців, 10, 16 та 17 років: двоє дітей, брат і сестра, перебували у важкому стані.
Постраждалих доправляли до медичних закладів із травмами різного ступеня тяжкості, зокрема осколковими пораненнями та переломами.
Після російської атаки в Чернігові оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російських ударів.