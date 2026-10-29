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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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"Наше янголятко": російський удар по Чернігову вбив 15-річну гімнастку Яну Пєшкову (фото)

Російська атака на центр Чернігова 29 жовтня забрала життя двох 15-річних дівчат — Яни Пєшкової та Марії Мозгової. Однією із загиблих стала вихованка спортивної студії Magic Sports RG, гімнастка Яна Пєшкова.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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"Наше янголятко": російський удар по Чернігову вбив 15-річну гімнастку Яну Пєшкову (фото)

Російський удар по Чернігову вбив 15-річну гімнастку Яну Пєшкову

Унаслідок російського ракетного удару по центру Чернігова 29 жовтня загинула 15-річна Яна Пєшкова. Дівчина займалася художньою гімнастикою та була вихованкою спортивної студії Magic Sports RG.

Про її загибель повідомили на сторінці студії в Instagram.

У дописі колектив студії висловив співчуття рідним і близьким дівчини та поділився болем через втрату своєї вихованки.

Яна Пєшкова Фото Magic Sports RG

Яна Пєшкова Фото Magic Sports RG

«Їй було лише 15 років. Вона була вихованкою нашої студії, частиною нашої спортивної родини. Дівчинкою, у якої попереду мало бути ціле життя, стільки мрій, планів і щасливих моментів», — написали спортсмени.

У студії зазначили, що російський удар по центру Чернігова 29 жовтня обірвав життя Яни — світлої, щирої та усміхненої дівчини.

«Неможливо прийняти, що дитини більше немає… Щирі співчуття рідним та близьким. Немає слів, здатних втамувати такий біль… Світла пам’ять. Наша Яна — наше янголятко», — ідеться в повідомленні.

Що відомо про удар по Чернігову

29 жовтня російські війська завдали удару по центру Чернігова «Бандероллю». Внаслідок вибуху загорілися магазини одягу та припарковані автомобілі. Також пошкоджень зазнали житлові будинки й об'єкти місцевого бізнесу.

У місті тимчасово змінили маршрути громадського транспорту, який курсує проспектом Перемоги.

Дві загиблі дівчини та 31 постраждалий

За інформацією, оприлюдненою після удару, загинули дві однокласниці — учениці 10-го класу Чернігівського ліцею №1 Яна Пєшкова та Марія Мозгова.

Ще 31 людина дістала поранення. Серед постраждалих — четверо дітей віком 10 місяців, 10, 16 та 17 років: двоє дітей, брат і сестра, перебували у важкому стані.

Постраждалих доправляли до медичних закладів із травмами різного ступеня тяжкості, зокрема осколковими пораненнями та переломами.

Після російської атаки в Чернігові оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російських ударів.

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