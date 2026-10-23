Наше завдання — перевірити інформацію. Ведуча ТСН відверто розповіла про роботу в межах марафону «Єдині Новини»

Люди, які створюють новини

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Що відбувається за кадром марафону «Єдині Новини»? Як редакції перевіряють інформацію і як визначають, що в етер не потрапить? І як новини змогли врятувати життя?

В межах спецпроєкту «Люди, які створюють новини» ведуча ТСН Олена Гущик у відвертому інтерв’ю сайту каналу 1+1 поділилися подробицями закулісся редакцій «Єдиних Новин».

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«Глядачі бачать готову історію, але за кадром залишається багато сумнівів, перевірок і рішень. За кожним матеріалом — чимало розмов, після яких доводиться переосмислювати подачу інформації, а іноді й відмовлятися від фактів, які не вдається достатньо надійно підтвердити», — розповідає Олена.

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Вона зазначає — в епоху популярності Telegram-каналів, які розповсюджують часто не перевірену інформацію, журналісти повинні усвідомлювати вагу кожного слова.

«Особливо тоді, коли йдеться про втрату, безпеку чи рішення, яке може змінити майбутнє країни», — додає ведуча.

Водночас, новинарі стикаються з колосальним стресом — адже працюють в інформаційному середовищі в умовах війни ледь чи не цілодобово.

«Журналіст — теж людина, яка боїться, переживає за рідних, могла втратити житло чи намагається зрозуміти, як їй жити далі», — зауважує Олена.

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Водночас, робота журналістів може рятувати життя. Олена Гущик розповіла про особистий досвід, коли професійність та небайдужість до історії людей допомогли за лічені дні організувати життєво необхідне лікування для дитини.

«Одного разу в лікарні «Охматдит» до мене підбігла жінка з проханням врятувати її сина. Він мав онкологічне захворювання й терміново потребував трансплантації кісткового мозку. Наступного дня я повернулася з оператором. Ми зняли матеріал і випустили його в ефір. За добу завдяки глядачам вдалося зібрати понад 2 млн грн — суми вистачило на операцію. На той час я вже мала контакти волонтерів і клініки в Бидгощі (Польща), де проводили необхідну операцію. Ми все організували, тож хлопець із мамою виїхали за кордон, і нам вдалося вчасно допомогти йому», — згадує Олена.

Олена Гущик / © 1+1 media

Детальніше про те, що сьогодні переживають журналісти в своїй роботі та чим пишаються найбільше — читайте в інтерв’ю Олени Гущик на сайті каналу 1+1 .

Нагадаємо, марафон «Єдині новини» розпочав мовлення 26 лютого 2022 року як спільна відповідь українських медіагруп на повномасштабне російське вторгнення.

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Сьогодні над його виробництвом працюють команди Starlight Media, 1+1 media, Inter Media Group та «Ми — Україна». За щоденним етером стоять журналісти, редактори, продюсери, оператори, режисери та технічні фахівці, які забезпечують підготовку матеріалів, прямі включення, зв’язок і стабільність мовлення. Ця робота потребує постійної координації, професійної відповідальності та здатності швидко адаптуватися до обставин, які змінюються щодня.

До слова, за підсумками січня-вересня 2026 року новини марафону «Єдині новини» щодня продукують понад 13 мільйонів контактів з аудиторією на телебаченні та цифрових платформах, а їхній інформаційний вплив поширюється далеко за межі України. На телебаченні марафон є лідером за добовим охопленням серед усіх телеканалів.

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