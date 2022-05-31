"Наше завдання – всіх полонених, без винятку, живими повернути додому" - Данілов

У РНБО не розголошують точних даних про те, скільки українців перебуває в полоні у окупантів.

Секретар Ради безпеки та оборони Олексій Данілов говорить, що Україна робить все можливе, аби звільнити та повернути додому усіх полонених.

Про це він сказав в інтерв'ю "Укрінформу".

"Що стосується наших полонених, ми свідомі того, що будь-які умови, крім рідної домівки, не є для них комфортними. Наше завдання – всіх, без винятку, повернути додому, повернути живими для того, щоб вони якомога швидше могли побачити свої сім’ї, своїх дітей. Але це дуже складний процес, який залежить від багатьох факторів. Тому у нас є негласна домовленість, що ми не коментуємо ці речі, тому що вони чутливі. Від того чи іншого слова може залежати життя людини", - сказав Данілов.

На питання журналістів про точну кількість наших полонених та росіян Олексій Данілов сказав, що орієнтовна кількість в них є, але будь-яке розголошення таких даних є некоректним.

Нагадаємо, що Данілов розказав про примусову депортацію українців із окупованих регіонів.

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