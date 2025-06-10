Нашестя гігантів: в Україні масово з’являються найбільші оси Європи

Сколія. Фото: Державна екологічна інспекція у Чернігівській області

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Останнім часом у Дніпрі та на півночі Чернігівщини активно помічають гігантських сколій, що викликало занепокоєння серед населення. Ці комахи, одні з найбільших ос у Європі, привертають увагу своїм розміром — до 45 мм у довжину, чорним блискучим тілом з жовтими плямами та рудувато-помаранчевими крилами.

В коментарі «Главкому» доцент кафедри географії Дніпровського національного університету Вадим Манюк, пояснив причини їхньої появи та запевнив у їхній безпечності для людини.

Інформація про виявлення сколій у центрі Дніпра з’явилася на Facebook-сторінці «Комахи України», де користувачі ділилися світлинами та обговорювали побачених комах. Державна екологічна інспекція у Чернігівській області також підтвердила появу сколій на півночі регіону.

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За даними екологічної інспекції, сколія є однією з найбільших ос у Європі, довжина її тіла може сягати 26–45 мм. Вона має характерне чорне блискуче тіло з жовтими плямами на грудях та рудувато-помаранчеві крила, що слугує захисним механізмом від хижаків. Дорослі особини (імаго) активні з середини травня до серпня та харчуються нектаром квітів, переважно складноцвітих рослин.

Експерт підтвердив зростання чисельності сколій у Дніпрі.

«Раніше в Дніпрі зустрічали, а тепер, на мій погляд, вони з’являються частіше. Є пояснення чому. Наприклад, у місті зараз багато дерев або залишків дерев, які спиляли, але пеньки лишилися. Комунальні служби зрізають дерева, верхню частину вивозять, а нижня частина залишається в землі», — зазначив Манюк.

У личинковій стадії сколії є паразитами: самка відкладає яйце на паралізовану личинку жука-носорога або інших великих пластинчастовусих жуків, яких вона знаходить у ґрунті або компостних купах. Личинка сколії розвивається, живлячись тілом жертви, зимує у коконі в ґрунті та перетворюється на лялечку навесні.

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Манюк наголошує, що сколії не є небезпечними для людини. Їхній вигляд є лише захисним механізмом. Укуси можливі лише у випадку провокації, при цьому отрута цих ос значно слабша, ніж у звичайних. Хоча цей вид вважається рідкісним, його чисельність може зростати поблизу тваринницьких ферм.

Доцент також зазначив, що подібні тенденції поширення комах спостерігаються і в інших містах України. Зміни клімату призводять до того, що види, типові для південних регіонів, просуваються на північ. Це стосується не лише комах, а й інших представників фауни, таких як їжаки, лисиці та соколи, які все частіше з’являються в міському середовищі. За оцінкою Манюка, за останні п’ять років кількість сколій у Дніпрі зросла вдвічі на кілометр маршруту

Нагадаємо, середземноморські мурахи захоплюють одну з країн Європи.