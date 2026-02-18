Нашестя лебедів на Прикарпатті: біля Коломиї помітили рідкісного гостя (фото)

Під Коломиєю зимує незвичний для Прикарпаття вид лебедя. / © informator.ua

На річці Прут поблизу Коломиї оселилася велика зграя лебедів, серед яких орнітологи-аматори помітили рідкісного для Прикарпаття гостя — лебедя-кликуна.

Через сильні морози більшість місцевих водойм замерзла. Тому сотні птахів згрупувалися на відкритій ділянці річки під мостом у селі Корнич. Цей вид лебедя зазвичай обирає для зимування Азовсько-Чорноморське узбережжя, а на заході України з’являється лише епізодично під час міграцій.

Лебідь-кликун перебуває під захистом Бернської конвенції. На відміну від звичного для місцевих жителів лебедя-шипуна, цей птах має пряму шию та характерний жовто-чорний дзьоб, де жовтий колір доходить майже до ніздрів. Побачити рідкісного птаха та його сородичів можна всього за 15 хвилин їзди від Коломиї.

Місцеві екологи закликають мешканців, які планують відвідати лебедів, дотримуватися правил підгодівлі. Птахам категорично заборонено давати хліб, оскільки він шкодить їхньому здоров’ю. Замість цього фахівці радять приносити різноманітне зерно, яке допоможе пернатим пережити низькі температури та брак природного корму.

