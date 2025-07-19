Нашестя сарани: гігантські хмари комах атакують Запоріжжя

Сарана / © Getty Images

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У Запоріжжі відбувається справжнє нашестя сарани, яка дісталася до обласного центру, ймовірно, із території пересохлого Каховського водосховища.

Відучора, 18 липня, у соцмережах мешканці публікують відео з різних районів міста, на яких видно хмари цих комах.

Раніше осередок комах-шкідників виявили на території Кушугумської громади — у селищах Кушугум (район Осетрівки) і Малокатеринівка, розташованих неподалік обласного центру.

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Однак тепер сарана з’явилася у межах міста Запоріжжя.

Дата публікації 17:59, 19.07.25 Кількість переглядів 43 Велетенські хмари сарани дісталися до Запоріжжя

Фахівці ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області називають причиною поширення сарани посушливе літо та відсутність обробки ґрунтів через війну.

У таких умовах саранові швидко розмножуються й мігрують на великі відстані. Особливо вразливі до ураження не оброблені ділянки.

Також стверджується, що хмари цих комах поширюються з території висохлого Каховського водосховища. Доки існувала ця водойма клімат на Запоріжжі був менш посушливим.

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Мешканців громади закликають обробляти власні присадибні ділянки та подвір’я інсектицидними препаратами.

Експерти нагадують, що обробки необхідно проводити в тиху, безвітряну погоду, вранці або ввечері, препаратами, дозволеними в Україні.

Сарана їсть листя, стебла та квіти рослин. Під час масової міграції можуть бути знищені всі насадження у найкоротші терміни, втрати врожаю можуть становити від 25 до 100 відсотків.

Сарана може активно перелітати на декілька кілометрів, в разі вітряної погоди переноситься на великі відстані. Основні «резервуари» популяції шкідника — в заплавних луках у дельтах річок.

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Нагадаємо, від понеділка, 21 липня, в Україну повертається суха та спекотна погода, подекуди повітря прогріється до 37 градусів.