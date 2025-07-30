Сарана / © Getty Images

Реклама

Поки аграрії шукають способи вберегти поля від навали сарани, природа вже має власне рішення. Як виявилося, в Україні є чимало птахів, які активно знищують небезпечного шкідника. І головна роль у цій боротьбі належить білому лелеці.

Про це розповів заступник директора з наукової роботи Канівського природного заповідника при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка Віталій Грищенко.

«Одне з найважливіших місць у переліку „сараноїдів“ займає білий лелека. У мовах деяких африканських народів, де сарана є постійною бідою, його так і називають — „пожирач сарани“», — написав учений.

Реклама

За його словами, лелека справді полюбляє прямокрилих комах — зокрема коників, цвіркунів, капустянок та сарану. Цей раціон робить птаха природним санітаром сільськогосподарських угідь.

Більше того, згадки про те, як лелеки масово знищують сарану, можна знайти не лише у фольклорі, а й у науковій та популярній літературі. Подібні випадки фіксували в Україні, країнах Європи та Африки. І всюди лелеки виконували одну й ту саму функцію — стримували вибухове зростання популяції шкідливих комах.

Науковець припускає, що саме така природна функція птаха могла вплинути на формування його позитивного образу в культурі. Можливо, саме завдяки цьому лелеку почали вважати символом добра, сім’ї, а в деяких народів — і священним птахом.

Крім лелек, активну участь у знищенні сарани беруть і інші птахи — горобці, шпаки, деякі види хижих. Вони не тільки живляться комахами, а й годують ними пташенят, тим самим зменшуючи кількість шкідників у природі.

Реклама

На тлі зміни клімату та активного розмноження сарани в деяких регіонах, роль природного балансу та екосистемних ланцюгів виходить на перший план. І лелека — не просто птах, що приносить весну, а справжній охоронець родючості українських полів.

Нагадаємо, на півдні України фіксують масове нашестя сарани. У Запорізькій області вже уражені тисячі гектарів, а комахи стрімко поширюються — їх помічають у Херсонській, Одеській, Вінницькій та Дніпропетровській областях. Попри зусилля влади, масштаби явища викликають серйозне занепокоєння.

У соцмережах з’являються численні фото і відео хмар сарани. У Держспоживслужбі підтверджують: це перелітна азійська сарана, а не єгипетська чи марокканська. Цей вид і раніше траплявся в Україні, але не збирався у такі величезні зграї. Причину фахівці вбачають у зміні клімату — теплі зими, посушливі роки та осушення водойм створили ідеальні умови для активного розмноження цих комах.

Незважаючи на візуальну загрозу, за словами представників Держспоживслужби, врожаю наразі нічого не загрожує. Сарана переважно живиться очеретом і дикорослою рослинністю, а більшість культур уже зібрано. Овочі на кшталт картоплі чи томатів шкідники не їдять — ці рослини для них токсичні.

Реклама