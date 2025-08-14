ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
171
1 хв

Нашестя сонечок в Україні: чому цього року їх надзвичайно багато

Вологі весняні умови спровокували спалах попелиць, що призвело до буму чисельності сонечок в Україні.

Дар'я Щербак
Сонечко

Сонечко / © Pexels

В Україні цьогоріч спостерігається несподіване нашестя сонечок. Це явище має природне пояснення.

Про це повідомив ентомолог Національного природного парку «Тузлівські лимани» Євгеній Халаїм.

«Нашестя комах завжди обумовлене певними чинниками: або погодними умовами, або природним механізмом „хижак-жертва“, — зазначає Халаїм. — Сонечка — місцевий вид, вони не шкодять рослинам, на відміну від сарани».

Експерт пояснив, що цьогорічний бум сонечок спричинило активне розмноження попелиць через вологу весну.

«Чисельність попелиць різко зросла, і сонечка одразу стали ними харчуватися. Це природний механізм „хижак-жертва“», — підкреслив Халаїм.

За його словами, раніше сонечок спеціально вирощували і скидали з літаків для боротьби зі шкідниками, але зараз такої потреби немає.

«Тепер природа справляється сама», — додав науковець.

Нагадаємо, етномолог також розповів, що в Україні цього року різко зменшилася кількість колорадського жука — головного шкідника картоплі та інших пасльонових культур.

Цьому сприяли кліматичні умови та зміни у сільському господарстві.

Колорадський жук швидко пристосовується до хімічних препаратів, і за кілька років здатен виробити стійкість до нового інсектициду. Водночас у нього майже немає природних ворогів, адже комаха неприємна на смак більшості хижаків.

