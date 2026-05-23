Нашестя циклонів "розриває" Україну: синоптики попередили, де буде небезпечно, а куди прийде літо

Після нетипової для нашого регіону спеки погодні умови в Україні починають кардинально змінюватися. На зміну теплому повітрю з районів Пакистану приходить відчутна прохолода. Синоптики прогнозують, що вже у неділю, 24 травня, країну розділять два погодні фронти: одні регіони насолоджуватимуться сухим сонцем, а інші потерпатимуть від гроз.

Як зазначає синоптик Віталій Постригань, наразі атмосфера перебуває у стані перебудови. У той час як великі європейські міста стикаються з аномальною спекою, Україна опиниться під впливом балтійського повітря.

«Європейські столиці — Лондон, Париж та Мадрид — готуються до спекотних 33-35 градусів завдяки потужному „тепловому куполу“. Тепловий купол — це потужний і малорухомий антициклон, який тривалий час тримає гаряче повітря над однією територією. А Україна у цей час перебуватиме в балтійській свіжості», — пояснює Постригань.

У неділю, 24 травня, масштабний блокуючий антициклон Zeno стабілізує погоду, посиливши надходження свіжого повітря.

За попередніми прогнозами метеоролога, вже наступного робочого тижня активні північні циклони призведуть до подальшого зниження температури ще на 3-5 градусів.

«За такої перебудови атмосфери може скластися враження, що травень з квітнем помінялися місцями», — наголошує експерт.

Де чекати удару стихії

За даними Українського гідрометцентру, 24 травня на частині території країни очікуються небезпечні метеорологічні явища.

Офіційно оголошено І (жовтий) рівень небезпечності на південному сході країни та Харківщині через потужні грози вдень. Метеорологи окремо попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.

Синоптикиня Наталка Діденко також підтверджує цей контрастний поділ України:

«У неділю значна частина території України опиниться у сухій сонячній погоді — захід, північ, більшість центру. Дощі з грозами пройдуть у східних областях, на Дніпропетровщині, у південній частині (на Одещині менша ймовірність опадів)».

Прогноз погоди по регіонах на 24 травня

Київ та Київщина: у столиці та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області вночі становитиме 11-16 градусів тепла, вдень — 21-26 градусів. У самому Києві вночі прогнозують 13-15 градусів, а вдень комфортні 23-25 градусів.

Львів та область: західна Україна перебуватиме під впливом східної периферії антициклону. Львівський регіональний центр з гідрометеорології прогнозує мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Нічна температура по області опуститься до 6-11 градусів, вдень повітря прогріється до 23-28 градусів. У Львові вночі 8-10 градусів, вдень — 24-26 градусів.

Одеса та Південь: гідрометцентр Чорного та Азовського морів повідомляє, що на Одещині істотних опадів не передбачається, проте буде вітряно (північний вітер 9-14 м/с). Вночі по області очікується 12-17 градусів, вдень — 23-28 градусів. У самій Одесі вночі 15-17 градусів, вдень 23-25 градусів. Температура морської води комфортна для травня — 17-18 градусів. Загалом по півдню (зокрема на Миколаївщині) вночі можливі місцями короткочасні дощі.

Харків та Схід: харківщина опиниться в епіцентрі нестабільності. Очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 13-18 градусів, вдень 21-26 градусів. У Харкові короткочасний дощ пройде переважно вночі, а вдень стовпчики термометрів покажуть 24-26 градусів. Наступні дні у регіоні принесуть подальше зниження температури та пориви вітру до 15-20 м/с.

Дніпро та область: на Дніпропетровщині очікується погіршення погодних умов та небезпечні явища. За даними Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, вночі пройде невеликий дощ, а вдень передбачається короткочасна злива з грозою. В окремих районах області можливе випадання граду. Вітер північний, 7-12 м/с, проте під час грози ймовірні шквальні пориви до 15-20 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме 12-17 градусів, вдень — 21-26 градусів. У місті Дніпро стовпчики термометрів вночі покажуть 14-16 градусів, вдень повітря прогріється до 23-25 градусів.

