Нашестя жаб на Дніпропетровщині: біологи поснили, що відбувається

Нашестя жаб / © AP

Реклама

У Нікополі Дніпропетровської області, який регулярно потерпає від російських обстрілів, місцеві мешканці помітили масову появу земляних жаб після дощу. Групи амфібій з’являлися на тротуарах, дорогах і в зелених зонах, викликавши активне обговорення у соцмережах.

Про це повідомило видання kamianske.city.

Як пояснюють фахівці, це типовий природний процес для вологого сезону. Земляні жаби (лат. Bufo bufo) ведуть нічний спосіб життя, але під час підвищеної вологості стають надзвичайно активними. У такі періоди вони переміщуються в пошуках їжі або місць для розмноження, що й спричиняє їхню появу в межах населених пунктів.

Реклама

Біологи наголошують: ці земноводні є важливими регуляторами екосистеми. Вони знищують велику кількість шкідливих комах, зокрема комарів, слимаків і личинок. За підрахунками, одна доросла жаба здатна за ніч з’їсти понад пів сотні комах.

За даними Державної екологічної інспекції, у Дніпропетровській області поширені кілька видів земноводних, зокрема ропуха звичайна, жаба озерна та квакша. Всі вони безпечні для людей і, навпаки, свідчать про стабільний екологічний стан, навіть попри війну та пошкоджену інфраструктуру.

Екологи закликають не заважати природній міграції жаб і утриматися від використання хімікатів поблизу зелених зон, щоб не нашкодити тваринам.

Подібні явища вже фіксувалися в різних регіонах України. У 2023 році масові виходи жаб спостерігали на Полтавщині, Чернігівщині та Вінниччині. Експерти підкреслюють: це сезонне явище і жодної загрози не несе.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно на Дніпропетровщині зафіксували поширення сарани, що вже вразила посіви в інших регіонах. Комахи загрожують врожаю через посушливу погоду.