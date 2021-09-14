Нашестя черепах у Запоріжжі: у плазунів у парку стався бейбі бум

Нашестя черепах у Запоріжжі: у плазунів у парку стався бейбі бум

Кілька червоновухих черепах запустили у водойму Вознесенівського парку ще у 2009 році.

У Запоріжжі зафіксували нашестя черепах. Величезну колонію "тортил" зафільмували відвідувачі центрального парку відпочинку, а відео виклали у Мережі.

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Про це розповідають у сюжеті ТСН.Ранок.

Кілька червоновухих черепах запустили у водойму Вознесенівського парку ще після його реконструкції - у 2009-му. Вочевидь, тваринам там сподобалося. Вони активно парувалися, а цього року у них стався справжній бебі-бум. І тепер і дорослі, і малі черепахи плавають у пошуках їжі і гріються у променях осіннього сонця.

Зоологи кажуть: батьківщина червоновухих черепах – Північна Америка. Вони здатні переносити низькі температури, а тому можуть розселитися по всій Європі. Коли стовпчики термометрів опустяться до мінус 10 градусів - черепашки впадуть у сплячку.

Новини України: у Запоріжжі відвідувачі парку відпочинку зафільмували величезну колонію черепах

Нагадаємо, що у Запоріжжі в одному із місцевих ставків оселилися десятки черепах. Такої кількості плазунів тут ще не бачили.

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