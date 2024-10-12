"Наші бійці знову стають перед викликами": військовий експерт про тактику росіян під час битви за Торецьк 

Росіяни застосовують тактику, напрацьовану ще під час Першої та Другої чеченської війни.

Російські військові під час боїв за Торецьк Донецької області застосовують стару тактику – КАБами та артилерією знищують місто.

Про це розповів військовий експерт Владислав Селезньов в етері Еспресо.

"…окупанти повернулись до старої тактики, яка була напрацьована ще під час Першої та Другої чеченської війни. Зокрема, спочатку активне застосування КАБів та артилерії для того, щоб гарантовано знищити будь-яку будівлю в місті. Отже, наші війська знову стають перед викликами", - пояснив Селезньов.

За словами експерта, фактор ресурсів відіграє визначальну роль у боях за місто.

"З одного боку, я розумію, що сучасна військова наука говорить про те, що ведення бойових дій у міській забудові є одним із найскладніших. В цих реаліях армія, яка наступає, зазнає втрат. Втім, зараз ми можемо стверджувати, що ворог все ж має просування в Торецьку. За таких умов ворог готовий йти на великі втрати, а натомість мати просування на цій ділянці фронту. Саме тому, фактор ресурсів буде відігравати ледь не визначальну роль у боях за Торецьк", - вважає він.

Нагадаємо, керівник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик розповів, хто наразі контролює Торецьк.

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