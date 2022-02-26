"Наші дипломати боролися цілодобово і натхненно. Маємо і цю важливу перемогу", - Зеленський про відключення Росії від SWIFT 

Процедура відключення РФ від SWIFT уже почалася.
Наслідки для Росії, яку невдовзі відключать від міжнародної платіжної системи SWIFT через цинічне вторгнення до України, будуть економічно жахливими.
Про це йдеться під час нового звернення сказав президент України Володимир Зеленський 26 лютого.
"Президент Швейцарії, прем'єр-міністр Греції, очільник уряду Нідерландів, відчувається, що Україна здобувала щирість та увагу усього цивілізованого світу, а практичний результат - SWIFT. Як багато в цьому слові для РФ - відключення від глобальної фінансової цивілізації. Наші дипломати боролися цілодобово і натхненно, щоб усі країни Європи погодили дуже сильне і справедливе рішення відключити Росію від міжнародної міжбанківської мережі.
Маємо і цю важливу перемогу. Це мільярди, мільярди збитків для Росії. Конкретна ціна за це підле вторгнення до нашої держави", - сказав Зеленський.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи у великих містах України.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- За орієнтовними даними Міноборони України станом на 6:00 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- танки - до 120 одиниць;
- бойові броньовані машини різних типів — 536;
- літаки - 14;
- гелікоптери — 8;
- особового складу — 3000.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.