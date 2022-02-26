"Наші дипломати боролися цілодобово і натхненно. Маємо і цю важливу перемогу", - Зеленський про відключення Росії від SWIFT

"Наші дипломати боролися цілодобово і натхненно. Маємо і цю важливу перемогу", - Зеленський про відключення Росії від SWIFT

Процедура відключення РФ від SWIFT уже почалася.

Наслідки для Росії, яку невдовзі відключать від міжнародної платіжної системи SWIFT через цинічне вторгнення до України, будуть економічно жахливими.

Про це йдеться під час нового звернення сказав президент України Володимир Зеленський 26 лютого.

"Президент Швейцарії, прем'єр-міністр Греції, очільник уряду Нідерландів, відчувається, що Україна здобувала щирість та увагу усього цивілізованого світу, а практичний результат - SWIFT. Як багато в цьому слові для РФ - відключення від глобальної фінансової цивілізації. Наші дипломати боролися цілодобово і натхненно, щоб усі країни Європи погодили дуже сильне і справедливе рішення відключити Росію від міжнародної міжбанківської мережі.

Маємо і цю важливу перемогу. Це мільярди, мільярди збитків для Росії. Конкретна ціна за це підле вторгнення до нашої держави", - сказав Зеленський.