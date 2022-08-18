Наші герої: на Львівщині Зеленський відвідав у лікарні поранених військових (фото)

Президент України Володимир Зеленський прибув до Львова, де має відбутися зустріч з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем та лідером Туреччини Реджепом Ердоганом.

Втім, лише однією офіційною зустріччю з світовими політиками візит президента не обійдеться. Володимир Зеленський на Львівщині відвідав медичний заклад, де лікують поранених українських військових.

Президент поділився світлинами на своїй сторінці в Іnstagram.

"Львівщина. Лікарня, де надають медичну допомогу військовим. І наші герої. Ті, хто щодня доводить: Росія не переможе в цій війні. Дякую, що захищаєте українську землю", - йдеться у дописі Зеленського.

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Як повідомлялося, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у середу, 17 серпня, прибув до Львова. До України генсека ООН запросив президент Володимир Зеленський. Головною темою візиту Гутерреша стане реалізація угод щодо експорту українського продовольства. До слова, Гутерреш за одним столом зустрінеться із Зеленським і лідером Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

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