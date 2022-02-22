"Наші кордони надійно захищені" - Зеленський відповів на рішення Путіна визнати ОРДЛО

Зеленський запевнив, що Україна не піддається і не піддасться на жодні провокації РФ.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні наголосив, що Україна віддана політико-дипломатичному врегулюванню ситуації, пов'язаної з військовим конфліктом на ОРДЛО.

Про це він сказав у відео, опублікованому на офіційному Ютуб-каналі Офісу президента.

Зеленський запевнив, що Україна не піддається і не піддасться на жодні провокації Російської Федерації. Також він наголосив, що нас продовжують твердо підтримувати міжнародні партнери та союзники.

"Ми віддані політико-дипломатичному врегулюванню і не піддаємось на будь-які провокації. Наші кордони надійно захищені, створено систему територіальної оборони, наші партнери нас підтримують. Відповідно до статті 51 статуту ООН, Україна залишає за собою право на індивідуальну і колективну самооборону. Ми добре розрізняємо провокації та наступ військ агресора", - сказав український президент.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", а потім у присутності бойовиків псевдореспубблік Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".