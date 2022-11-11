"Наші. Наш": Зеленський відреагував на відео з Херсона, де місцеві скандували і вітали ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський відреагував на відео, яке зняв український боєць у звільненому від російських окупантів Херсоні.

На ролику, який зафільмував військовий із 28-ї механізованої бригади, видно, як сотні людей зібралися на вулиці із прапорами біля багаття, дякують українським захисникам за звільнення міста та скандують: "ЗСУ".

На радість місцевих відреагував президент. Він опублікував це відео на своїй сторінці в соцмережі і підписав: "Наші. Наш. Херсон".

Звільнений Херсон

Сьогодні, 11 листопада, жителі Херсона святкують звільнення свого міста від російських окупантів. Люди насолоджуються свободою навіть попри відсутність електропостачання. Просто посеред вулиці розпалили багаття та танцюють довкола нього. Українці співають пісню, яка стала одним із символів протистояння російським окупантам "Ой у лузі червона калина".

Також місцеві стоять вздовж траси та з прапорами святкують повернення України до міста. Окрім того, святкування відбувалось і в центрі Херсона.

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