"Наші по нас же дали": окупанти скаржаться, що їхні літаки обстрілюють їх ракетами через відсутність зв'язку

Російські окупанти скаржаться, що їх не змінюють, а також, що їх обстрілюють самі ж свої, бо немає зв'язку.
Через це вони втратили техніку і ледь не втратили життя.
Про це свідчить перехоплення ГУР Міноборони.
У розмові з подругою окупант скаржиться, що командування їх не змінює, лише по кілька людей на місяць, бо генерал хоче заробити "героя Росії".
Також окупант розповідає, що новини, які показують в Росії, брехливі.
Також чоловік поділився випадком, який відбувся нещодавно: їхні позиції атакували з літаків свої ж військові.
"У нас нещодавно свої ж по нас дали. На полювання виїхали літаки. Дві хвилини не відпрацювали - 2 ракети прилітають. Ми їх не спіймали, бо "Бук" був ще не налаштований. Він тільки налаштовувався, і одразу дві ракети прилетіли. ВВС по рації передає, що вони "Бук" підірвали", ми передаємо, що в нас "Бук" підірвали". До цього, в принципі, так само було", - розповідає окупант.
Він додає, що з 3-х "Буків" в них залишився один, через відсутність зв'язку.
Нагадаємо, що росіянки агітують своїх чоловіків писати рапорти і повертатись додому. Жінки переконують чоловіків, що судове переслідування їм не загрожує, бо немає законних підстав.
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