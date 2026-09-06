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«Наші пропозиції підготовлені»: Зеленський розкрив, хто із України сяде за стіл переговорів із Віткоффом і Кушнером
Найімовірніше, до української переговорної групи від України увійшли: керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров і заступник керівника Офісу президента України.
Президент України Володимир Зеленський 6 вересня провів нараду з українськими переговорниками перед зустріччю зі спецпосланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.
Склад української переговорної групи
Судячи із фото, до української переговорної групи від України увійшли:
керівник Офісу президента Кирило Буданов,
голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія,
голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров,
заступник керівника Офісу президента України.
Вони будуть проводити перемовини з спецпосланцями США Віткоффом і Кушнером, які повернулися після зустрічі із Путіним.