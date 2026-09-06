«Наші пропозиції підготовлені»: Зеленський розкрив, хто із України сяде за стіл переговорів із Віткоффом і Кушнером

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Президент України Володимир Зеленський 6 вересня провів нараду з українськими переговорниками перед зустріччю зі спецпосланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.

Склад української переговорної групи

Судячи із фото, до української переговорної групи від України увійшли:

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керівник Офісу президента Кирило Буданов,

голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія,

голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров,

заступник керівника Офісу президента України.

Вони будуть проводити перемовини з спецпосланцями США Віткоффом і Кушнером, які повернулися після зустрічі із Путіним.

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