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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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«Наші пропозиції підготовлені»: Зеленський розкрив, хто із України сяде за стіл переговорів із Віткоффом і Кушнером

Найімовірніше, до української переговорної групи від України увійшли: керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров і заступник керівника Офісу президента України.

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«Наші пропозиції підготовлені»: Зеленський розкрив, хто із України сяде за стіл переговорів із Віткоффом і Кушнером

© Zelenskiy/Official

Президент України Володимир Зеленський 6 вересня провів нараду з українськими переговорниками перед зустріччю зі спецпосланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.

Склад української переговорної групи

Судячи із фото, до української переговорної групи від України увійшли:

  • керівник Офісу президента Кирило Буданов,

  • голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія,

  • голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров,

  • заступник керівника Офісу президента України.

Вони будуть проводити перемовини з спецпосланцями США Віткоффом і Кушнером, які повернулися після зустрічі із Путіним.

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