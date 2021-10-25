"Наші стосунки не були секретом": кохана Сакашвілі поділилася новими подробицями особистого життя

Жінка знайома з рідними Саакашвілі.
Стосунки народної депутатка України від "Слуги народну", коханої колишнього президента Грузії і голови Виконавчого комітету реформ України Михеіла Саакашвілі не були таємницею для оточення.
Про це розповіла сама Єлизавета Ясько виданню "ГОРДОН".
"Я знайома зі старшим сином, з мамою Михайла, з рештою сім'ї – дядьком Михеіла. Ми не один раз бачилися. Це не було секретом", – сказала Ясько.
Вона розповіла, що зараз, коли Саакашвілі перебуває під арештом у Грузії, вони спілкуються з його матір'ю Гіулі Аласанією.
"З його мамою ми на зв'язку. Ми бачилися, коли я зараз була у Грузії. Звичайно ж, вона дуже сильно переживає. Це дуже інтелігентна жінка, вона очолює університет, у неї дуже добра репутація, її дуже сильно люблять люди... Звичайно ж, я переживаю за її стан і здоров'я, тому що коли таке відбувається з твоїм сином, із близькою людиною, це дуже важко", – зазначила Ясько.
Нагадаємо:
- Експрезиденту Грузії Міхеїлу Саакашвілі у в'язниці зробили переливання крові. Особистий лікар експрезидента Грузії переконаний, що Саакашвілі потрібно перевести із в'язниці в міську лікарню.
- Крім того У Грузії опублікували відео із Саакашвілі у вантажівці зі сметаною.
- Також у Мережі з’явилося перше відео, на якому експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, якому нещодавно грузинська прокуратура оголосила нове звинувачення у незаконному перетині кордону, вітає своїх прихильників з вікна камери у в'язниці міста Руставі.