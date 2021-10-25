"Наші стосунки не були секретом": кохана Сакашвілі поділилася новими подробицями особистого життя

Жінка знайома з рідними Саакашвілі.

Стосунки народної депутатка України від "Слуги народну", коханої колишнього президента Грузії і голови Виконавчого комітету реформ України Михеіла Саакашвілі не були таємницею для оточення.

Про це розповіла сама Єлизавета Ясько виданню "ГОРДОН".

"Я знайома зі старшим сином, з мамою Михайла, з рештою сім'ї – дядьком Михеіла. Ми не один раз бачилися. Це не було секретом", – сказала Ясько.



Вона розповіла, що зараз, коли Саакашвілі перебуває під арештом у Грузії, вони спілкуються з його матір'ю Гіулі Аласанією.



"З його мамою ми на зв'язку. Ми бачилися, коли я зараз була у Грузії. Звичайно ж, вона дуже сильно переживає. Це дуже інтелігентна жінка, вона очолює університет, у неї дуже добра репутація, її дуже сильно люблять люди... Звичайно ж, я переживаю за її стан і здоров'я, тому що коли таке відбувається з твоїм сином, із близькою людиною, це дуже важко", – зазначила Ясько.



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