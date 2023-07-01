"Наші висновки будуть дуже корисними для НАТО": Зеленський розповів, як ЗСУ після війни допомагатимуть Альянсу

ЗСУ незаслужено досі не є частиною армії НАТО, адже українські військові вже півтора року протидіять російській агресії.

Президент України Володимир Зеленський розповів, яким досвідом ЗСУ можуть поділитися з армією НАТО після приєднання до Альянсу.

Своїми прогнозами глава держави поділився з виданням ELMUNDO.

"Наші висновки після війни будуть дуже корисними для всіх партнерів Альянсу, наприклад, як захистити міста від російських ракет. Ніхто не має нашого досвіду. Інший приклад: багато країн мають невеликі армії, але ми, маючи нашу велику армію, можемо їм допомогти та розгорнути сили на їхніх кордонах для захисту", - припустив Зеленський.

Президент наголосив, що НАТО неповноцінне без української армії, яка має неабиякий досвід боротьби з російською загрозою.

"Без України НАТО не повноцінне. Є країни, які не впевнені, чи належать вони до НАТО, але ми на 100% належимо", - зауважив Зеленський.

Президент України подякував НАТО та прем'єру Іспанії, яка від 1 липня головує у Раді ЄС, Педро Санчесу за допомогу, яку НАТО та ЄС вже надали Україні. Зеленський додав, що завдяки спільним зусиллям ЗСУ навчилися ремонтувати західну зброю, розробляти безпілотники, й навіть морські, щоб захистити українські узбережжя.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше заявив, що НАТО надішле Україні "рішучий сигнал" підтримки під час саміту у Вільнюсі 11-12 липня.

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вже необхідно зробити рішучі кроки щодо членства в майбутньому. Тож Україна очікує отримати гарантію запрошення в Альянс на саміті НАТО у Вільнюсі.

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