"Наші військові та розвідка готові до можливих сценаріїв": Синєгубов повідомив про тактику ворога

"Наші військові та розвідка готові до можливих сценаріїв": Синєгубов повідомив про тактику ворога

Українські військові роблять усе, щоб росіянам не вдалося отримати підкріплення з боку Харківщини.

Ми бачимо повну картину, наші військові та розвідка готові до можливих сценаріїв, повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"Ворог зрозумів, що Харків йому буде взяти дуже важко. Тому він пішов через Вовчанськ та Ізюм, щоб дістатися лінії Луганської і Донецької областей", - зазначив він.

Українські військові роблять усе, щоб росіянам не вдалося отримати підкріплення з боку Харківщини, додав Синєгубов.

Нагадаємо, в українській розвідці повідомили, що російські окупанти на своїх складах дістають техніку, щоб "розконсервувати" її, підлатати і скерувати до України. Проте в процесі виявляється, що техніка розкрадена і відновити її іноді неможливо.