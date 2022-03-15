"Переходимо у контрнаступ", - головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Захисники України завдають ворогу шалених втрат, але серед наших воїнів теж є втрати.

В Україні вже 20 днів триває відкрита війна. ЗСУ та тероборони завдають окупантам нищівних ударів, але серед захисників України теж є втрати.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"20 днів стійкості і героїзму. 20 днів боротьби. Збройні Сили України виконують поставлені завдання. Ми зупинили агресора, розгорнули частини резерву і на визначених напрямках переходимо в контрнаступ. На превеликий жаль, ми несемо втрати. Вони в декілька разів менші, ніж у противника. Але життя і здоров'я кожного нашого воїна безцінне. Співчуваю родинам загиблих. Обіцяю, ми помстимося за кожного побратима і посестру, за мирних українців, за наших дітей", - написав Залужний.

Раніше президент Володимир Зеленський вперше назвав кількість загиблих українських військових у війні з Росією – близько 1300. Про це голова держави заявив під час спілкування з іноземними ЗМІ.

Нагадаємо, що російська армія втратила в Україні убитими більше, ніж за дві війни в Чечні .