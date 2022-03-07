"Наші ЗСУ знають, як покарати ворога": Зеленський розповів, що окупанти деморалізовані і втомлені

Президент наголосив, що збройні сили дають ворогу активну відсіч.

Президент України Володимир Зеленський записав чергове звернення до народу України.

В ньому він відзначив мужність ЗСУ і деморалізований стан окупантів.

"Наші ЗСУ знають, як це робити (покарати ворога. - Ред.). Ворог втомлений, деморалізований. Вони прийшли на нашу землю шукати те, чого тут ніколи не було - боягузтво, згоду на рабство. Будь-якій нормальній людині страшно дивитися на згорілі будинки, це зрозуміло, зруйновані панельні багатоповерхівки, знищені звичайні авто, ракети, авіабомби, гради, міномети проти людей. Відчуття, ніби це в іншій країні, але це в нашій країні, яка завжди хотіла миру більше за усе!". - сказав Зеленський.