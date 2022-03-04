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"Наших хлопців кладуть, як м'ясо колонами запускають": полонений окупант поскаржився батькам на масові втрати серед своїх (відео)

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"Наших хлопців кладуть, як м'ясо колонами запускають": полонений окупант поскаржився батькам на масові втрати серед своїх (відео)

Хлопець поговорив з батьками і розповів про війну в Україні.

ЗСУ затримали ще одного окупанта. Полоненому дали зателефонувати батькам, він розповів про втрати серед своїх хлопців і розплакався.

Відео виклали в Мережі.

"Тут таке відбувається.. Нас не б'ють, погодували, переедягли. Ми по болотах 4 дні бігали, мерзли. Наших пацанів тут кладуть, як м'ясо колонами запускають. Тут міста рушаться, діти гинуть. Зі мною добре поводяться, вони, виявляється, хороші люди", - розповів плачучи окупант.

В Міноборони оприлюднили загальні бойові втрати противника від 24.02 до 04.03.

Вони  орієнтовно склали:

  • особового складу - 9166 осіб (вбиті і поранені),
  • танків ‒ 251 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 939 од,
  • артилерійських систем –105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 37 од,
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Втрати росіян, які воюють проти України:

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