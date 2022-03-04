"Наших хлопців кладуть, як м'ясо колонами запускають": полонений окупант поскаржився батькам на масові втрати серед своїх (відео)

Хлопець поговорив з батьками і розповів про війну в Україні.
ЗСУ затримали ще одного окупанта. Полоненому дали зателефонувати батькам, він розповів про втрати серед своїх хлопців і розплакався.
Відео виклали в Мережі.
"Тут таке відбувається.. Нас не б'ють, погодували, переедягли. Ми по болотах 4 дні бігали, мерзли. Наших пацанів тут кладуть, як м'ясо колонами запускають. Тут міста рушаться, діти гинуть. Зі мною добре поводяться, вони, виявляється, хороші люди", - розповів плачучи окупант.
В Міноборони оприлюднили загальні бойові втрати противника від 24.02 до 04.03.
Вони орієнтовно склали:
- особового складу - 9166 осіб (вбиті і поранені),
- танків ‒ 251 од,
- бойових броньованих машин ‒ 939 од,
- артилерійських систем –105 од,
- РСЗВ - 50 од,
- засоби ППО - 18 од,
- літаків – 33 од (уточнюється),
- гелікоптерів – 37 од,
- автомобільної техніки - 404 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.