"Наших хлопців кладуть, як м'ясо колонами запускають": полонений окупант поскаржився батькам на масові втрати серед своїх (відео)

"Наших хлопців кладуть, як м'ясо колонами запускають": полонений окупант поскаржився батькам на масові втрати серед своїх (відео)

Хлопець поговорив з батьками і розповів про війну в Україні.

ЗСУ затримали ще одного окупанта. Полоненому дали зателефонувати батькам, він розповів про втрати серед своїх хлопців і розплакався.

Відео виклали в Мережі.

"Тут таке відбувається.. Нас не б'ють, погодували, переедягли. Ми по болотах 4 дні бігали, мерзли. Наших пацанів тут кладуть, як м'ясо колонами запускають. Тут міста рушаться, діти гинуть. Зі мною добре поводяться, вони, виявляється, хороші люди", - розповів плачучи окупант.

В Міноборони оприлюднили загальні бойові втрати противника від 24.02 до 04.03.

Вони орієнтовно склали:

особового складу - 9166 осіб (вбиті і поранені),

танків ‒ 251 од,

бойових броньованих машин ‒ 939 од,

артилерійських систем –105 од,

РСЗВ - 50 од,

засоби ППО - 18 од,

літаків – 33 од (уточнюється),

гелікоптерів – 37 од,

автомобільної техніки - 404 од,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Втрати росіян, які воюють проти України: