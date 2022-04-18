"Наших стільки вбитих, що я з рахунку збився": військові найманці з Кавказу відмовляються воювати в Україні

"Наших стільки вбитих, що я з рахунку збився": військові найманці з Кавказу відмовляються воювати в Україні

В смс-повідомленнях окупант радить своєму товаришу відмовитися від участі "у спецоперації".

ЗСУ дали такої прочуханки окупантам, що відбили в них бажання воювати в Україні. Зокрема, військові найманці з Кавказу відмовляються йти на війну

Про це свідчить приватна переписка окупанта з Дагестану.

В смс-повідомленнях він радить своєму товаришу відмовитися від участі "у спецоперації", адже втрати – величезні, зокрема і серед кадирівців.

"Наших так багато тут полягло, що вже з рахунку збився. Кадирівців також кладуть. Цивільних скільки вбито у цій війні", – пише він своєму знайомому.

Він також додає, що Росії байдуже на смерті кавказців. Окупант зізнається, що і сам би кинув усе та поїхав додому, але боїться, що його закриють до в'язниці через дезертирство, тому хоче вберегти бодай друга.

"Русаки нас використовують, нашими руками роблять все. Це не наша війна! Нехай русаки, якщо їм треба, самі воюють! Сиди собі спокійно", – підкреслює окупант.

Нагадаємо, що понад 100 російських військових із 200-ї окремої мотострілецької бригади, яка вже воювала в Україні, відмовилися повертатися на територію України. Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк.