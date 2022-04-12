"Нашим дітям не знадобиться": мер Житомира хоче скасувати набір учнів до класів з вивченням російської

"Нашим дітям не знадобиться": мер Житомира хоче скасувати набір учнів до класів з вивченням російської

Департамент освіти вирішуватиме ініціативу.

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин запропонував від 1 вересня скасувати набір учнів до класів з вивченням російської мови.

Свою ідею міський голова озвучив у відеозверненні увечері 11 квітня.

Також читайте Війна відновила забуті професії та пришвидшила програму навчання: як нині займаються студенти

"Я все ж таки хочу, щоб від 1 вересня ми вже не набирали в наших школах класи з вивчення російської мови. Ми бачимо, що ця мова ще років 20-30 для наших дітей не знадобиться", - наголосив він.

За словами Сухомлина, разом з департаментом освіти мерія вирішить це питання.

Він наголосив: "захист" рашистами російськомовних в Україні" має протилежний ефект - люди масово переходять на спілкування українською мовою.

Раніше мер Сухомлин закликав виключити очільників білоруських міст з проєкту "Угода мерів", яка об’єднує європейські місцеві муніципалітети. Крім того, просить перенаправити кошти, які було заплановано для білоруських підписантів, на підтримку українських міст-членів угоди.