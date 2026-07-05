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"Нашого буса більше немає": у ДТП фура знищила автобус, що зустрічав захисників після полону (фото)
Депутатка Юлія Павлюк потрапила у серйозну ДТП. Автомобіль, який зазвичай зустрічав звільнених з полону військових, знищила вантажівка
Депутатка Вінницької міської ради та керівниця Центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Павлюк повідомила, що потрапила у дорожньо-транспортну пригоду. Разом із нею в автомобілі перебувала дитина. Попри сильний удар, усі залишилися живими.
Про це Павлюк написала на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, у їхній мікроавтобус ззаду врізалася 45-тонна вантажівка. Основний удар прийняв на себе автомобіль, який раніше використовували під час зустрічей українських військових, звільнених із російського полону.
«Ми всі живі! Дякую моїм рідним і близьким за підтримку. Дякую медикам і поліції. Дякую людям, які були в цей момент поруч зі мною і моєю дитиною. Лікуємось, усе буде добре! Життя людини — найбільша цінність», — написала Павлюк.
Вона зазначила, що мікроавтобус, який став символом зустрічей українських захисників після повернення з полону, більше не підлягає відновленню.
«Більше з нами немає нашого „буса“, який зустрічав усіх наших Героїв. Сьогодні і він — Герой. Прийняв на себе удар 45-тонної фури, яка наздогнала нас позаду. Дякувати Богові, головне — що всі живі», — наголосила депутатка.
Павлюк також подякувала всім, хто допомагав після аварії, і зізналася, що ця подія змусила її ще більше цінувати життя.
«Я впевнена, ще впевненіше ніж будь-коли, — моя місія на цій планеті не закінчена. Якщо Всесвіт дає нам другий шанс, ми не маємо його змарнувати. Бережіть себе», — звернулася вона.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди та з’ясовують причини аварії.
Юлія Павлюк очолює Центральний регіональний центр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, є депутаткою Вінницької міської ради, радницею голови Вінницької обласної ради та співзасновницею благодійного фонду «Стратегія Відродження України»
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