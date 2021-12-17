Наштрикнув безпритульного собаку на вила і кинув у багаття: поліцейський з Кривого Рогу уникнув покарання

Наштрикнув безпритульного собаку на вила і кинув у багаття: поліцейський з Кривого Рогу уникнув покарання

Суд припинив розгляд справи.

У Кривому Розі обвинувачений у жорстокому поводженні із твариною співробітник поліції, який перебуваючи вдома, наштрикнув вилами та кинув у багаття собаку, не відповідатиме за скоєне перед законом. Суд ухвалив рішення про припинення судового розгляду через закінчення строку давності.

Також читайте Морив голодом і тримав на незручному ланцюгу: у Полтавській області чоловік знущався з собаки

Про це повідомляє "Перший міський".

Подія сталася 2 березня 2019 року. Правоохоронець Олександр Руденко з Кривого Рогу прибирав прибудинкову територію, схопив вила і наколов на них безпритульного собаку, який на нього загавкав. Після цього він кинув пса у багаття, яке розвів трохи раніше. Очевидці дістали тварину з вогню та викликали поліцію.

Правоохоронець запевняв, що собака напав на його малолітнього сина, хоча очевидці цей факт заперечують.

Врятувати пса допомогли волонтери. Він вижив, але залишився паралізованим.

Пізніше до суду скерували обвинувальний акт, правоохоронця звинуватили у жорстокому поводженні з твариною (ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України).

Судові засідання по справі часто переносили, іноді через те, що в суді раптово зникало світло.

Згодом адвокати обвинуваченого подали клопотання щодо припинення судового розгляду через закінчення строку давності згідно з пунктом 10, ч. 1 статті 284.

Вчора, 16 грудня, суд провів останнє слухання та постановив задовольнити вимоги захисту. Справу закрили без вироку.

Нагадаємо, що в Одеській області чоловік застрелив собак сусіда.

Читайте також: