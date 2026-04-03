Нашийник зі струмом, зламані ноги та зґвалтування: на Кіровоградщині хлопець три роки потерпав у рабстві

На Кіровоградщині правоохоронці затримали двох чоловіків за підозрою у незаконному позбавленні волі та зґвалтуванні 20-річного юнака. За даними слідства та свідченнями активістів, потерпілого могли роками утримувати в трудовому та сексуальному рабстві на території приватного фермерського господарства.

Про це повідомляє ГУ Національної поліції в Кіровоградській області.

Обставини тримання у неволі

Інформацію про трирічне перебування хлопця на ім’я Василь у неволі оприлюднив ветеран Максим Каневський для видання «Гречка». За свідченнями активіста, з юнака систематично знущалися в селі Дібрівка. Потерпілого катували електронашийником, тримали під контролем, били та ґвалтували. Також повідомляється про вкрай незадовільні умови утримання: юнак харчувався зерном і макухою, а гігієнічні процедури замінювали обливанням водою з гідранта під високим тиском.

Медики зафіксували у Василя численні травми, серед яких вибиті зуби та складний перелом ноги. Через те, що кінцівку ламали повторно до моменту загоєння, наразі існує загроза ампутації. Раніше в подібних умовах на фермі перебували мати та сестра хлопця, проте їм вдалося втекти раніше.

Господарство, де могли утримувати молодого хлопця. / © Гречка

Визволення потерпілого та реакція громади

Повідомляється, хлопця змогли вивезти з території господарства знайомі, коли він на короткий час залишився без нагляду. Його знайшли з тілесними ушкодженнями на території гноярки. Після надання першої допомоги юнак перебував на лікуванні в Бобринці. Згодом його перевели до обласної лікарні у Кропивницькому для проходження повної експертизи.

Ситуація спричинила суспільний резонанс через початкову кваліфікацію справи як «легкі тілесні ушкодження». У середу, 1 квітня, під відділком поліції в Бобринці відбувся мітинг. Місцеві жителі та активісти вимагали перекваліфікації злочину та затримання трьох підозрюваних — фермера та двох його поплічників. Також оприлюднили відеодокази знущань, які, за словами очевидців, знімали самі нападники.

Мітинг біля відділення поліції. / © Гречка

Затримання підозрюваних

У поліції Кіровоградської області зазначили, що офіційне провадження було розпочато 23 березня після звернення постраждалого. Активісти припускають, що місцеві правоохоронці могли бути поінформовані про ситуацію раніше, проте не вживали відповідних заходів.

Після розголосу та проведення слідчих дій правоохоронці звітували про затримання двох фігурантів. Вже 2 квітня затримали чоловіка 1987 року народження, якого підозрюють у незаконному позбавленні волі. Встановлено, що він є військовослужбовцем, який самовільно залишив місце служби. А 3 квітня затримали ще одного 24-річного підозрюваного, якому інкримінують зґвалтування. Обом затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі слідство триває.

