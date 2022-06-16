Насильна депортація: РФ може змінити законодавство, щоб зробити прискорене "усиновлення" сиріт з України

Насильна депортація: РФ може змінити законодавство, щоб зробити прискорене "усиновлення" сиріт з України

Управління Верховного комісара з прав людини ООН обговорило інформацію про насильну депортацію дітей з дитячих будинків на окупованих територіях Донбасу.

Про це на засіданні Ради з прав людини в Женеві заявила Верховний комісар з прав людини Мішель Бачелет, - пише Укрінформ.

«Ми стурбовані ймовірними планами російської влади дозволити переміщення дітей з України в сім'ї в РФ, що, схоже, не передбачають кроки з возз'єднання родин і не враховують інтереси дитини», - сказала вона, зазначивши, що УВКПЛ не має даних про кількість викрадених дітей.

За даними ЮНІСЕФ, до 24 лютого 2022 року загалом у дитячих будинках, інтернатах та інших установах України перебувало понад 91 тисяча дітей.

Росія може змінити чинне законодавство, щоб полегшити прискорене «усиновлення сиріт» з України.

На тимчасово окупованих територіях зникла значна кількість дітей, особливо з дитячих установ. Але поки що важко встановити, куди вони були вивезені.

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