Насильство і кров, шини і фаєри: в МВС розповіли деталі про масові заворушення, які планувалися в Києві

Насильство і кров, шини і фаєри: в МВС розповіли деталі про масові заворушення, які планувалися в Києві

До акцій планували залучити 5 тис. осіб.

Поліція затримала групу людей, які планували масові заворушення в центрі Києва: до них хотіли залучити близько п'яти тисяч людей.

Про це під час брифінгу 31 січня повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Серед п'яти тисяч осіб мали бути і так звані "тітушки". Саме ці 1,5 тис. осіб повинні були влаштувати сутички з поліцейськими. Готували до протестів і "медиків". Вони б розповідали про травмування людей. Планувалося, що заворушення будуть транслювати на різних телеканал.

За планами організаторів, під час акції підпалювали б шини, використовували салюти і вогнегасники. За участь у заворушеннях людям обіцяли заплатити.

"Це планувалося наперед. Обов’язково мало бути насильство серед учасників цього мітингу. Мала пролитися кров. Була заготовлена спеціальна бутафорська кров, яка внаслідок конфліктів із правоохоронцями мала начебто пролитися серед активістів", - розповів очільник МВС.

За словами Монастирського, акції були спрямовані на розкачування та дестабілізацію ситуації в Україні. Окрім столиці, згодом такі ж заходи планували організувати у Сумській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській області.

Своєю чергою, голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що акції мали б розпочатися вже 31 січня під Офісом президента. Для мітингу організатори закупили 200 фаєрів, 200 димових шашок, підготували 20 шин, 10 вогнегасників, дві тисячі листівок, близько 300 прапорів та 12 радіостанції, а також банери, медичні жилети та бутафорська кров. Усе це правоохоронці вилучали під час обшуків.

За словами Клименко, організатора та спільників затримала поліція. Їм готують підозру, оберуть запобіжний захід. Вони є громадянами України. Замовників акції встановлюють.

До слова, під час брифінгу опублікували відеозапис. На ньому ніби-то обговорювали майбутні "силові протести". Зокрема, невідомі на приховану камеру обговорюють підвіз шин та людей на акції, а також організацію "метушні". "Однозначно мають бути бійки", - каже голос на записі.

Як повідомлялося, 30 січня правоохоронці затримали групу осіб, які планували організувати масові заворушення в Україні.

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