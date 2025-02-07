Насильство над дитиною на Львівщині: обвинувачують поліцейського

За цим фактом розпочато службове розслідування.

У місті Буськ, що на Львівщині, розгорівся скандал через ймовірне насильство з боку поліцейського щодо вихованця місцевого дитячого будинку.

Про це повідомили у поліції області.

Інформація про інцидент з’явилася після моніторингу соцмереж.

"Сьогодні, 7 лютого, під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію, у якій йшлося про те, що в одному з дитячих будинків у місті Буськ поліцейський нібито вчинив насильство щодо одного з вихованців”, — йдеться у повідомленні поліції.

На час службового розслідування поліцейського, про якого йдеться у публікації, відсторонено від виконання службових обов’язків.

“За результатами розслідування буде прийнято рішення щодо притягнення винних до відповідальності”, — додали у правоохоронних органах.

Нагадаємо, у Львівській області, підліток впав з 15-метрового моста в Стрию.

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