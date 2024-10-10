Насильство над дітьми на Львівщині: Лубінець вимагає переведення вихованців до іншого закладу

Вихованці навчально-реабілітаційного центру досі скаржаться на нестачу їжі та змушені підпрацьовувати.
Скандал на Львівщині щодо знущань з вихованців навчально-реабілітаційного центру набирає обертів. Діти досі перебувають у закладі, а перевірка співробітниками офісу омбудсмена, соціальними працівниками та психологами виявила чергові порушення.
Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
"Наголошу, що продовжую тримати на особистому контролі питання щодо додержання прав та інтересів вихованців навчально-реабілітаційного центру на Львівщині. Наразі триває досудове розслідування за фактами насильства над дітьми", – написав омбудсмен.
За словами Лубінця, 7 та 8 жовтня співробітники його секретаріату повторно відвідали заклад, де в той момент соціальні працівники разом з психологами проводили індивідуальну оцінку потреб його вихованців – дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, а також тих, хто опинився в складних життєвих обставинах.
"Монітори відзначили, що діти під час індивідуальної оцінки їхніх потреб, виражали обережність у висловлюваннях. Це говорить про те, що працівники закладу ймовірно провели попередню роботу з дітьми, роз’яснивши, що можна говорити, а що ні. Проте під час тривалого спілкування окремі діти розкривались та розповідали, що зазнавали психологічного тиску, насильства, погроз, інші повідомляли, що були свідками вчинення насильства над іншими вихованцями закладу", – повідомив омбудсмен.
Він наголосив, що така ситуація свідчить про те, що цим дітям не допоможе якесь разове спілкування, їм потрібен "довготривалий супровід психолога чи наставника".
Водночас фахівці, які проводили перевірку, виявили, що понад 50% вихованців закладу не мали б там перебувати. А педагогічна занедбаність дітей – це можливі наслідки неякісного навчання або хибного рішення інклюзивно-ресурсних центрів щодо влаштування їх до навчально-реабілітаційного закладу.
"Цим дітям рекомендовано влаштування до сімейних форм виховання або забезпечення інклюзивним навчанням чи навчанням у закладі середньої освіти", – зазначив Лубінець.
Він додав, що навіть після виявлення порушень у закладі наприкінці минулого місяця, діти продовжують скаржитись на неякісне та недостатнє харчування.
"Один із вихованців закладу зазначив, що він підпрацьовує у сфері ритуальних послуг, а саме копає могили, підготовлює тіла померлих до поховання, відспівує їх, що в такому віці може спричинити тяжкі психологічні наслідки та свідчить про ознаки експлуатації дитячої праці", – наголосив правозахисник.
Він підкреслив, що очікує термінового переведення дітей до іншого закладу, щоб керівництво скандального навчально-реабілітаційного центру не мало можливості чинити на них тиск та продовжувати знущання та насильницькі дії, а також з метою возз'єднання рідних братів і сестер.
"Дії Львівської ОВА мають продемонструвати рішучість у поновленні прав дітей, стабілізації їхнього стану та уникнення невиправданої бюрократизації процесу", – підкреслив Дмитро Лубінець.
Нагадаємо, на Львівщині викрили факти насилля над дітьми у навчально-реабілітаційному центрі. За кожну скаргу на умови утримання чи поведінку працівників закладу, діти отримували побиття палками та приниження.
Читайте також: