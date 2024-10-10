Насильство над дітьми на Львівщині: Лубінець вимагає переведення вихованців до іншого закладу

Скандал на Львівщині щодо знущань з вихованців навчально-реабілітаційного центру набирає обертів. Діти досі перебувають у закладі, а перевірка співробітниками офісу омбудсмена, соціальними працівниками та психологами виявила чергові порушення.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Наголошу, що продовжую тримати на особистому контролі питання щодо додержання прав та інтересів вихованців навчально-реабілітаційного центру на Львівщині. Наразі триває досудове розслідування за фактами насильства над дітьми", – написав омбудсмен.

За словами Лубінця, 7 та 8 жовтня співробітники його секретаріату повторно відвідали заклад, де в той момент соціальні працівники разом з психологами проводили індивідуальну оцінку потреб його вихованців – дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, а також тих, хто опинився в складних життєвих обставинах.

"Монітори відзначили, що діти під час індивідуальної оцінки їхніх потреб, виражали обережність у висловлюваннях. Це говорить про те, що працівники закладу ймовірно провели попередню роботу з дітьми, роз’яснивши, що можна говорити, а що ні. Проте під час тривалого спілкування окремі діти розкривались та розповідали, що зазнавали психологічного тиску, насильства, погроз, інші повідомляли, що були свідками вчинення насильства над іншими вихованцями закладу", – повідомив омбудсмен.

Він наголосив, що така ситуація свідчить про те, що цим дітям не допоможе якесь разове спілкування, їм потрібен "довготривалий супровід психолога чи наставника".

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Водночас фахівці, які проводили перевірку, виявили, що понад 50% вихованців закладу не мали б там перебувати. А педагогічна занедбаність дітей – це можливі наслідки неякісного навчання або хибного рішення інклюзивно-ресурсних центрів щодо влаштування їх до навчально-реабілітаційного закладу.

"Цим дітям рекомендовано влаштування до сімейних форм виховання або забезпечення інклюзивним навчанням чи навчанням у закладі середньої освіти", – зазначив Лубінець.

Він додав, що навіть після виявлення порушень у закладі наприкінці минулого місяця, діти продовжують скаржитись на неякісне та недостатнє харчування.

"Один із вихованців закладу зазначив, що він підпрацьовує у сфері ритуальних послуг, а саме копає могили, підготовлює тіла померлих до поховання, відспівує їх, що в такому віці може спричинити тяжкі психологічні наслідки та свідчить про ознаки експлуатації дитячої праці", – наголосив правозахисник.

Він підкреслив, що очікує термінового переведення дітей до іншого закладу, щоб керівництво скандального навчально-реабілітаційного центру не мало можливості чинити на них тиск та продовжувати знущання та насильницькі дії, а також з метою возз'єднання рідних братів і сестер.

"Дії Львівської ОВА мають продемонструвати рішучість у поновленні прав дітей, стабілізації їхнього стану та уникнення невиправданої бюрократизації процесу", – підкреслив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, на Львівщині викрили факти насилля над дітьми у навчально-реабілітаційному центрі. За кожну скаргу на умови утримання чи поведінку працівників закладу, діти отримували побиття палками та приниження.

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