Насіння яких культур потрібно замочувати перед посадкою: візьміть собі на замітку

Яке насіння та як потрібно замочувати перед тим, як садити, а з яким не потрібно це робити, читайте в матеріалі ТСН.ua

Для отримання високого врожаю насамперед необхідно подбати про посівний матеріал. Щоб покращити якість насіння, щоб воно швидше проросло, перед висівом його потрібно замочити для прискорення росту.

В першу чергу для знезараження та стимуляції росту потрібно замочувати та обробити насіння зібране власноруч.

Яке насіння потрібно замочувати перед посадкою

Насіння помідорів перед посадкою бажано не лише замочити, а й загартовувати. Перед висадкою в ґрунт для загартовування, насіння поставте в холодильник, а потім потримайте при кімнатній температурі.

Перець потрібно обов'язково замочити. Якщо перець завчасно не проростити, перші сходи з’являться не раніше ніж за 20 днів.

Селеру, петрушку, моркву перед посадкою потрібно покласти в тканинний мішечок та промити гарячою водою протягом 20 хвилин. Потім залишити на пару днів у вологому мішечку, а після цього висушити та посадити в ґрунт.

Огірки, гарбуз, кабачки та патисон потрібно пророщувати, щоб підвищити шанси схожості.

Буряк замочують та пророщують, якщо посів пізній, коли земля вже добре прогрілася. Щоб посіяти буряк навесні, насіння не потрібно замочувати, воно повинно бути сухим.

Горох, квасолю, боби, також, не потрібно пророщувати при ранній посадці, а при пізній краще проростити.

Як замочувати насіння перед посівом

Для замочування можна використовувати очищену воду, а для забезпечення появи швидких сходів можна додавати біостимулятори росту.

Краще не занурювати голе насіння у воду, а загорнути його перед цим у серветки або фільтрувальний папір, з доступом повітря та світла.

Насіння необхідно залити водою так, щоб рідина покрила тканину із посівним матеріалом.

Оптимальна температура води +25…+27°C, але не менша +20°С.

Для створення парникового ефекту місткість потрібно накрити харчовою плівкою або склом.

Місткість з насінням рекомендується розмістити в темному місці, куди не потрапляють прямі сонячні промені.

Розчин для замочування необхідно міняти кожні 4-5 годин.

Час замочування насіння залежить від культури, що вирощується. Насіння кропу, цибулі, петрушки та моркви замочують 48 годин, насіння кабачків, буряків, огірків, кавуна, капусти, томатів – 17-18 годин, а ось горох і квасолю достатньо замочувати 12-15 годин.

Яке насіння не треба замочувати

Городники вважають, що не потрібно замочувати насіння салатів, капусти, брукви та ремонтантної суниці. Посів ремонтантної суниці здійснюється через розкладання насіння на поверхні землі.

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