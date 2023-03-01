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Насіння яких культур потрібно замочувати перед посадкою: візьміть собі на замітку

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Насіння яких культур потрібно замочувати перед посадкою: візьміть собі на замітку

Яке насіння потрібно замочувати

Яке насіння та як потрібно замочувати перед тим, як садити, а з яким не потрібно це робити, читайте в матеріалі ТСН.ua

Для отримання високого  врожаю насамперед необхідно подбати про посівний матеріал. Щоб покращити якість насіння, щоб воно швидше проросло, перед висівом його потрібно замочити для прискорення росту. 

В першу чергу для знезараження та стимуляції росту потрібно замочувати та обробити насіння зібране власноруч. 

Яке насіння потрібно замочувати перед посадкою

  • Насіння помідорів  перед посадкою бажано не лише замочити, а й загартовувати. Перед висадкою в ґрунт для загартовування, насіння поставте в холодильник, а потім потримайте при кімнатній температурі.
  • Перець потрібно обов'язково замочити. Якщо перець завчасно не проростити,  перші сходи з’являться не раніше ніж за 20 днів.
  • Селеру, петрушку, моркву  перед посадкою потрібно покласти в тканинний мішечок та промити гарячою водою протягом 20 хвилин. Потім залишити на пару днів у вологому мішечку, а після цього висушити та посадити в ґрунт.
  • Огірки, гарбуз, кабачки та патисон потрібно пророщувати, щоб підвищити шанси схожості. 
  • Буряк замочують та пророщують, якщо посів пізній, коли земля вже добре прогрілася. Щоб посіяти буряк навесні, насіння не потрібно замочувати, воно повинно бути сухим.
  • Горох, квасолю, боби, також, не потрібно пророщувати при ранній посадці, а при пізній краще проростити.

Як замочувати насіння перед посівом

  • Для замочування можна використовувати очищену воду, а для забезпечення появи швидких сходів можна додавати біостимулятори росту.
  • Краще не занурювати голе насіння у воду, а загорнути його перед цим у серветки або фільтрувальний папір, з доступом повітря та світла.
  • Насіння необхідно залити водою так, щоб рідина покрила тканину із посівним матеріалом.
  • Оптимальна температура води +25…+27°C, але не менша  +20°С.
  • Для створення парникового ефекту місткість потрібно накрити харчовою плівкою або склом.
  • Місткість з насінням рекомендується розмістити в темному місці, куди не потрапляють прямі сонячні промені.
  • Розчин для замочування необхідно міняти кожні 4-5 годин. 
  • Час замочування насіння залежить від культури, що вирощується. Насіння кропу, цибулі, петрушки та моркви замочують 48 годин, насіння кабачків, буряків, огірків, кавуна, капусти, томатів – 17-18 годин, а ось горох і квасолю достатньо замочувати 12-15 годин.

Яке насіння не треба замочувати

Городники вважають, що не потрібно замочувати насіння салатів, капусти, брукви та ремонтантної суниці. Посів ремонтантної суниці здійснюється через розкладання насіння на поверхні землі. 

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Дата публікації
Перегляди
819
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