"Насипали епічно": 3-тя штурмова показала роботу по ворогові (відео)

Третя штурмова показала вогневий наліт на позицію росіян. Момент розгрому посадки з окупантами зафільмував дрон.

Про це написали у 3-й окремій штурмовій бригаді.

Відео з Mavic від бійців Батальйону безпілотних систем й кадри роботи 1-го мехбату.

Третя штурмова показала роботу дронами по ворогові

"Там, де противник – випалена земля!", – зауважили у бригаді.

Як зазначають у бригаді, пілоти навели й скорегували удари підрозділів по живій силі окупантів.

"Росіяни намагались ховатися, але прильот за прильотом, і зеленка вигоріла вщент разом з ними", – констатували українські бійці.

Нагадаємо, ЗСУ на Донеччині ліквідували автомобіль "Урал" одного із підрозділів 120-ї артилерійської бригади. Двоє військовослужбовців армії РФ зазнали незначних поранень.

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