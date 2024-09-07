"Насипали епічно": 3-тя штурмова показала роботу по ворогові (відео)

Противнику знову "гаряче".
Третя штурмова показала вогневий наліт на позицію росіян. Момент розгрому посадки з окупантами зафільмував дрон.
Про це написали у 3-й окремій штурмовій бригаді.
Відео з Mavic від бійців Батальйону безпілотних систем й кадри роботи 1-го мехбату.
"Там, де противник – випалена земля!", – зауважили у бригаді.
Як зазначають у бригаді, пілоти навели й скорегували удари підрозділів по живій силі окупантів.
"Росіяни намагались ховатися, але прильот за прильотом, і зеленка вигоріла вщент разом з ними", – констатували українські бійці.
Нагадаємо, ЗСУ на Донеччині ліквідували автомобіль "Урал" одного із підрозділів 120-ї артилерійської бригади. Двоє військовослужбовців армії РФ зазнали незначних поранень.
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