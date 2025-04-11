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Насіров прокоментував скасування наказу про його мобілізацію
Насіров пояснив, чому пішов до ЗСУ і прокоментував скасування наказу про його мобілізацію.
Колишній голова Держфіскальної служби Роман Насіров прокоментував скасування наказу про його мобілізацію до ЗСУ через три дні після початку служби.
Про це Насіров розповів у Facebook.
«Я виявив бажання і готовність служити, раніше за певних обставин зробити це не міг. Війна на жаль продовжується я готовий служити і бути корисним і хоч якось допомогти та підмінити хлопців які служать вже 3 роки. Раджу всім хто не служив зробити те саме. Я пішов служити за власним рішенням і бажанням в звичайну військову частину, яка виконує завдання на фронті і в Києві — солдатом на посаду сапера», — заявив ексчиновник.
За словами Насірова, він пішов до армії добровільно, незважаючи на наявність пільг — він батько трьох дітей і має проблеми зі здоров’ям, включаючи перенесену онкологію.
Він додав, що хоча бригада дислокується в Києві, однак виконує завдання на східному напрямку фронту.
«Встиг прослужити «аж» 3 дні, доки не дізнався зі ЗМІ, що наказ начебто скасовано. Не я перший це констатую, що маємо справу з дивним прецедентом: у країні є тисячі мобілізованих громадян з важкими проблемами, обставинами та діагнозами, але накази про їх мобілізацію не скасовують, бо — «не можна». А от по мені чомусь — можна, і все тому, що цього хтось чомусь хотів і на когось натиснули», — йдеться в повідомленні.
Насіров також прокоментував судові справи проти нього, назвавши їх політично мотивованими. Він заперечив звинувачення у корупції та наголосив, що доказів його провини немає.
Нагадаємо, САП прокоментували скандал із колишнім головою Державної фіскальної служби Романом Насіровим, який мобілізувався до ЗСУ в «особисту бригаду» Сирського.