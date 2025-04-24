Насірова взяли під варту в залі суду: розмір застави значно зріс

Романа Насірова взяли під варту / © ТСН

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У четвер, 24 квітня, Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення взяти під варту ексголову ДФС Романа Насірова та збільшити для нього розмір застави із 27 до 40 млн грн.

Про це повідомила кореспондентка ТСН із зали суду.

Колегія суддів частково задовольнила клопотання прокурора САП, який просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 75 млн гривень.

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Це клопотання стало наслідком спроби Насірова уникнути кримінальної відповідальності шляхом мобілізації до ЗСУ. За словами прокурора, бажання Насірова мобілізуватися повʼязане з тим, що менш, ніж за рік, минає термін притягнення до кримінальної відповідальності.

Насіров та його захисники заперечували проти задоволення клопотання, запевняючи, що підсудний добровільно мобілізувався з обов’язку перед державою.

Як повідомлялося, Романа Насірова обвинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка.

Нагадаємо, після того, як екскерівник Державної фіскальної служби України Роман Насіров добровільно мобілізувався до ЗСУ і, дізнавшись, що його бригада виконує бойові завдання на лінії зіткнення, захотів перевестися до іншої частини.