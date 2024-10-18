Наскільки можлива обов'язкова мобілізація жінок: нардеп оцінив заяву Залужного

Нардеп сподівається, що до цього не дійде.

Питання обов’язкової служби жінок в Україні зараз навіть не обговорюється. Є надія, що європейське співтовариство достатньо швидко почне рухатись у напрямку того, про що вони декларували на початку війни щодо підтримки нашої держави.

Про це заявив народний депутат, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в ефірі "Київ24".

Нардеп прокоментував заяву Залужного

На його думку, заява Залужного мала "нотки сарказму" до європейців. Він адресував слова союзникам про те, що в нас закінчуються військовослужбовці, які захищають не тільки територію України, а й територію всього європейського співтовариства. Таким чином на те, що якщо вони не пришвидшаться в наданні допомоги, то все може бути й ніхто не виключає, що війна буде на території Європейського Союзу.

Водночас він акцентував: чимала кількість жінок служить на різних посадах в ЗСУ:

"Мова йде про те, якщо військовозобов’язана захисниця може виконувати бойові завдання і має на це відповідні фізичні та інші повноваження, то звісно, хай виконує. Але треба підсилювати в "цивільних" професіях, які є і в армії, в ЗСУ. Це медики, бухгалтера, зв’язківці, діловоди, бо паперову армію ніхто нікуди не подів…", - каже Федієнко.

Як пояснює політик, наприклад, на рахунках у військової частини або бригади є гроші, але витратити вони їх повністю не можуть, бо немає економіста, бухгалтера.

"Питання зв’язку. Зараз багато зачиняється підприємств в бізнесі. І бухгалтер у військовій частині, що не на передовій, буде отримувати більше коштів, а ніж в економічному секторі, до речі. Ми не кажемо, що жінкам доведеться бігати по окопах з автоматами. Ми кажемо про жінок-військовозобов'язаних, які йдуть за власним бажанням", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, посол України у Великій Британії, колишній командувач українською армією Валерій Залужний не виключає, що до лав ЗСУ доведеться мобілізовувати і жінок.

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