Наскільки скоротилося населення України від початку великої війни: демограф шокував цифрою

Станом на 1 січня 2024 року Інститут демографії оцінював чисельність населення на території України у понад 35 мільйонів.

Від початку великої війни населення України скоротилося на 10 млн осіб, або приблизно на чверть. Все це – через відтік біженців, падіння народжуваності і загибель людей на війні. Такі дані наводить ООН.

Демограф Олександр Гладун в інтерв’ю "РБК-Україна" прокоментував нові дані від ООН та оцінив ці цифри.

"Коли ми говоримо про чисельність населення, то треба брати до уваги, на яку дату, по якій території надається ця оцінка. Різних оцінок зараз багато, всі висловлюють свою позицію, в тому числі ООН та інші організації", – зазначив демограф.

Гладун розповів, що коли почалось повномасштабне вторгнення, на початку 2023 року Інстистут демографії та соціальних досліджень імені М.В .Птухи робив свою оцінку чисельності населення України станом на 1 січня 2022-го року.

"Бо ще до великої війни були певні проблеми з обліком, у нас давно не було перепису населення. І треба було зробити переоцінку даних, скільки ж людей в Україні. Ми проводили цей аналіз в кордонах 1991-го року: рахували включно з ОРДЛО і з Кримом. І, за нашими оцінками, тоді в Україні було трохи більше 42 мільйонів людей", – уточнив науковець.

Олександр Гладун розповів, що станом на 1 січня цього року Інститут демографії оцінював чисельність населення на території України у понад 35 мільйонів. Це в кордонах 1991 року.

"Якщо рахувати без окупованих територій, то це може бути і 28-30 мільйонів людей. Ми не знаємо реальну ситуацію на непідконтрольних Україні територіях, тому оцінки можуть бути абсолютно різні. Але, безперечно, тенденція така, що чисельність населення дуже сильно скоротилася. І плюс під час війни навряд чи можна застосовувати нормальні методологічні положення демографічної статистики", – пояснив демограф.

Раніше заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександр Гладун зазначив, якщо Росія окупує Україну, то почне репресії, зокрема проти молодих людей.

Суспільний тиск та "податок на бездітність": як побороти демографічну кризу в Україні

Читайте також: