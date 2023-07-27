Аналітики оцінили сприйняття громадянами тих процесів, які відбуваються в країні, їхню довіру до різних інститутів суспільства, посадовців й ставлення до різних ініціатив органів влади.

Повне дослідження опубліковане на сайті Центру Разумкова.

Оцінка процесів, що відбуваються в країні

Після початку повномасштабної агресії Росії проти України частка громадян, які вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, складає 52%. Натомість 27% респондентів мають протилежну думку.

Цікаві цифри:

43% українців вірять, що Україна здатна подолати проблеми й труднощі, з якими стикнулася, найближчими декількома роками;

42% вважають, що Україна зможе подолати проблеми у більш віддаленій перспективі;

6% переконані, що Україна не здатна подолати ці проблеми

Решта опитаних – не визначилася.

Довіра до інститутів суспільства

Цілком логічно, що найвищий рівень довіри сьогодні висловлюється до: Збройних Сил України (93%), добровольчих загонів (87%), волонтерських організацій (83%), Державної служби з надзвичайних ситуацій (81%), Національної гвардії України (81%), Президента України (80%), Державної прикордонної служби (78%), Міністерства оборони України (75%), Служби безпеки України (67%), Національної поліції України (61%) та інших.

Недовіру в більшості респондентів викликають судова система, політичні партії, чиновники, прокуратура, НАБУ тощо.

Довіра до політиків, посадовців та громадських діячів

Респонденти найчастіше висловлюють довіру до Володимира Зеленського, Віталія Кіма, Сергія Притули, Михайла Подоляка, Олексія Данілова. Проте люди зовсім не довіряють Юлії Тимошенко, Юрію Бойку, Петру Порошенку та Олексію Арестовичу. Що ж до Віталія Кличка, Андрія Єрмака та інших – думки людей розділилися.

Ставлення до окремих ініціатив органів влади

Пам'ятаємо, що наприкінці червня Президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради із закликом до легалізації ліків на основі канабісу. 13 липня Верховна Рада України в першому читанні схвалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

Як показують результати опитування, частки прихильників і супротивників такої ініціативи статистично значуще не відрізняються — 35% громадян її підтримують, а 37% – не підтримують.

Український лідер також подав до Верховної Ради законопроєкт "Про застосування англійської мови", який регулює вживання англійської мови як міжнародної в Україні. У ньому йдеться, зокрема, про демонстрацію фільмів англійською мовою. На таку пропозицію люди реагують по-різному, і це пояснюється низьким рівнем володіння англійською громадянами:

лише 1% опитаних відповіли, що володіють нею вільно;

7,5% можуть читати, писати та говорити англійською, але не володіють нею вільно;

19% що можуть трохи читати, писати або говорити англійською, але погано;

27% орієнтуюся в окремих словах і простих фразах, але читати, писати або говорити не можуть зовсім;

44% зовсім не знають англійської мови.

Нещодавно Національна комісія зі стандартів державної мови запропонувала перейменувати місто Запоріжжя на Запорожжя. Однак рішення було скасоване через негативну реакцію громадськості. За даними проведеного опитування, лише 11% респондентів підтримали б таку пропозицію, а 49% – виступили проти.

Нагадаємо, фахівці Київського міжнародного інституту соціології на замовлення Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна провели соціологічне опитування щодо сплати податків громадянами. Так, понад 80% респондентів кажуть, що не хочуть платити податки через низькі доходи, які не дозволяють забезпечити гідний рівень життя, та сумнівні державні видатки.

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