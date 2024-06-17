Наскільки українці зараз підтримують мобілізацію: соціолог дав неочікувану відповідь

За словами директора КМІС, під час соцопитувань, величезний відсоток людей досі каже, що готовий взяти до рук зброю.

Попри численні ролики в Інтернеті, де цивільні українці тікають від ТЦК, або критикують мобілізацію, 60-70% українців погоджуються, що мобілізацію варто проводити.

Про це заявив виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький в інтерв’ю "Еспресо".

Він назвав питання мобілізації мабуть, одним з найбільш успішних ворожих інформаційних операцій.

"З одного боку, 60-70% українців погоджуються, що мобілізацію варто проводити. Звісно, суспільству хотілося б, щоб цей процес був винятково добровільним, але українці з розумінням ставляться і до того, що мобілізація буде і недобровільною, адже нам потрібні люди для відсічі ворога", – сказав Грушецький.

За його словами, під час соцопитувань, величезний відсоток людей досі каже, що готовий взяти до рук зброю.

"Враховуючи мільйони людей, які лишаються в Україні, людських ресурсів у нас достатньо. Часто це питання штучно відводилося від питання зброї. Багато українців відповідали, що неналежне постачання озброєння від партнерів дещо демотивує. Але далі ми сильно опираємося у відео, які бачимо, наприклад, у TikTok, що у ТЦК дійсно сформований несправедливо негативний імідж. Насправді це стосується всіх державних органів України. Коли люди безпосередньо дотичні до них, то виявляється, що більшість має нормальний спокійний досвід", – каже соціолог.

На думку Грушецького, в Інтернеті можна побачити лише емоційно насичені й нерепрезентативні випадки.

"Вони дійсно є, з ними треба розбиратися, але вони не показують весь досвід контактів з ТЦК і тими, хто займається мобілізацією. Це те, що може певною мірою підривати суспільство, хоча все одно за результатами опитувань, які ми публікували нещодавно, 60% українців бачать війну як екзистенційну. У них є розуміння, що від процесу мобілізації не можна ухилитися, тому що в результаті нас просто знищать", – підсумував він.

Раніше соціологи розповіли, скільки українців не підтримують новий закон про мобілізацію.

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