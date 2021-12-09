Наскільки ви близькі до вигорання: три питання, які допоможуть це зрозуміти та вчасно вжити заходів

Наскільки ви близькі до вигорання: три питання, які допоможуть це зрозуміти та вчасно вжити заходів

В останні роки випадки вигорання почастішали, люди почали більше втомлюватись, виснажуватись та відчувати себе нещасливими.

Багато хто думає, що вигорання - це вигадана проблема, або взагалі просто модний термін, і що насправді люди лінуються працювати і вигадують собі виправдання.

Про те, так це чи ні, що таке професійне, емоційне вигорання та як йому запобігти - пише кадровий портал grc.ua.

Існує декілька визначень поняття "вигорання". Якщо пояснювати загально, то можна сказати, що це стан, під час якого людина відчуває виснаження енергії, негативне відношення до роботи, яку раніше можливо обожнювала, значне зниження професійної продуктивності та відчуття втрати радості від життя. Стан вигорання прямо пов'язаний з постійною діяльністю, саме це відрізняє його від інших змін емоційного здоров'я. У медицині це поняття не визнано офіційно захворюванням та не включено до переліку медичних діагнозів, всупереч чуткам та неправдивій інформації.

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В останні роки випадки вигорання почастішали, люди почали більше втомлюватись, виснажуватись та відчувати себе нещасливими. Чому так, звідки береться вигорання? Воно з'являється у когось конкретного чи може спіткати кожного?

Емоційне вигорання наступає не раптово в один день, воно розвивається поступово і має певні маячки – маркери, які сигналять про його початок. Якщо розібрати причини виникнення вигорання, то можна побачити, що їх немало – це цілий комплекс зовнішніх та внутрішніх факторів.

До зовнішніх можна віднести:

напружений графік роботи або регулярна понаднормова робота

недостатній розмір оплати праці, на який розраховує працівник

нездорова, конфліктна атмосфера в колективі

жорсткий надмірний контроль з боку керівництва

емоційний тиск

стрес великого міста

сучасний культ успішності тощо

Серед інших причин вигорання: мультизадачність; нечіткий розподіл обов'язків; непослідовність і непередбачуваність у діях керівника; недостатнє відчуття безпеки; небажання вирішувати конфлікти / приховані конфлікти; відсутність зворотного зв'язку.

До внутрішніх факторів можна віднести особливості моделі поведінки, переконань, риси характеру:

переконання, що робота надцінна і має найперші пріоритети у житті

відповідальність перед рекомендатором на престижному робочому місці

гіпервідповідальність

внутрішні переконання, установки, наприклад "зараз треба багато працювати, якщо працювати менше, то не буде за що жити"

зобов'язання: "я маю бути успішним, доказати всім, що я можу..." тощо

Раніше вважалося, що до синдрому вигорання, або як ще кажуть бьорнаут (від англ. "burnout" – вигорання), схильні ті, хто вимушений часто та багато спілкуватись з великою кількістю різних людей як знайомих, так і зовсім незнайомих. Ця теорія можливо і мала сенс раніше. Однак у наш час поняття вигорання відносять до будь-якого виду діяльності, навіть у буденності домашніх справ можна вигоріти. Тригером, який запустив емоційне вигорання, може бути не лише явний стрес, а навіть така чудова подія, як народження дитини.

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Чи є можливість вчасно зрозуміти, що у вас починається емоційне вигорання та попередити цей процес? Так, це абсолютно можливо, треба тільки знати певні маркери, які знаменують початок цього негативного стану. Є симптоми емоційного вигорання, яке вже починається: внутрішнє занепокоєння, нервозність, почуття спустошення, самотності, неврівноваженість, агресія, роздратованість або навпаки млявість, низький рівень емпатії. Існують різноманітні тести на визначення початку емоційного вигорання.

Щоб точно зрозуміти чи є у вас ознаки бьорнауту, треба поставити собі три найважливіші запитання. Якщо ви відповіли собі «Так» на всі ці питання, значить прийшов час активної боротьби з вигоранням.

Перше питання – чи відчуваю я хронічну втому?

Щоб відповісти на це питання треба проаналізувати довгий проміжок часу (не за день чи два), а саме чи є втома, млявість постійним супутником останній час.

Друге питання – чи буває так, що я можу розізлитись без будь-якої причини?

Так, такі прояви інколи бувають у кожного, але дуже важливо зануритись у свою підсвідомість та проаналізувати чи ваші спалахи роздратування й агресії мають коріння, пояснення, причини? Що передувало саме такій реакції? Якщо пояснення та причини нема, і так повторювалось часто останнім часом, значить ви потрапили у полон бьорнауту.

Третє питання – нав'язливі думки про роботу переслідують мене та навіть не дають заснути.

Подумайте, чи стало для вас питання роботи найголовнішим у житті? Можливо ви більше ні про що не можете думати, постійно прокручуєте у голові робочі моменти, як краще б було вчинити в тому чи іншому випадку, як щось змінити у робочому процесі або як налагодити спілкування з колегами та керівництвом. При цьому ваша працездатність помітно впала, ви не встигаєте виконувати поставлені завдання в термін. Це теж яскрава ознака вигорання.

Якщо ви виявили у себе або у свого колеги, підлеглого ознаки емоційного вигорання, треба терміново вжити заходів для запобігання останньої стадії – перегорання!

Хибною є думка, що тимчасова зміна оточення, відпустка допоможе подолати кризу. Відпочинок, поїздка, подорож можуть тимчасово здолати симптоми, відволікти від проблеми, але не зупинити бьорнаут. Сюди до неефективних методів можна віднести також разову грошову мотивацію, похвалу, бонуси тощо.

Найкращим рішенням серед керівників є, звичайно, не допускати вигорання, аналізуючи та відслідковуючи стан та настрої у колективі. Керівництво також може організувати низку тренінгів з навичок стресостійкості. Треба постійно проводити опитування та отримувати зворотній зв'язок від співробітників.

Якщо вже почались перші ознаки бьорнауту, треба вжити заходи з подолання кризи і, наприклад, запропонувати ротацію, зміну виду діяльності. Також не зайвим буде звернутися за допомогою до спеціаліста-психотерапевта, дивлячись на якому етапі розвитку знаходиться вигорання.

Якщо встигнути і помітити вигорання на початковому етапі, то можна впоратись завдяки простішим методам:

зайнятись своїм здоров'ям – налагодити харчування, режим сну, знайти для себе оптимальний метод розрядки – холодний душ, йога тощо

поміняти методи роботи – вигадати для себе челендж, квест, знайти нові інструменти для роботи, домовитись з колегами, ускладнити нудні задачі

обов'язково підтримувати баланс робота–особисте життя, поставити жорсткі рамки і не переходити за них

відмічати та хвалити себе за найменше досягнення

Отже, варто не допускати та вчасно попереджати емоційне, професійне вигорання та зупиняти його на будь-якому етапі розвитку.

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