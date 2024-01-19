Наскільки захищений реєстр військовозобов'язаних: у Міноборони дали відповідь і пояснили, чи є ризики

Катерина Черногоренко зазначила, що обмін між реєстрами підсилить і прискорить роботу ТЦК та СП, вона стане більш сервісоорієнтованою.

На реєстр військовозобов’язаних отримано атестат відповідності комплексній системі захисту інформації. Це по факту – багаторівневий захист тих даних, які містяться в цьому реєстрі.

Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

Посадовиця підкреслила, що доступ до реєстру не є публічним, до нього мають доступ тільки відповідальні особи.

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"Реєстр "Оберіг", реєстр військовозобов'язаних призовників і резервістів працює вже. Він працює в бойовому промисловому своєму форматі. На реєстр було отримано атестат відповідності комплексній системі захисту інформації. Це по факту – багаторівневий захист тих даних, які містяться в цьому реєстрі. Доступ до реєстру не є публічним, до нього мають доступ тільки відповідальні особи. Будь-які зміни до реєстру фіксуються і підтверджуються електронними підписами. На даний момент ми можемо констатувати, що всі необхідні заходи щодо збереження даних військовозобов'язаних проведено в повному об’ємі", - наголосила Черногоренко.

Заступниця міністра оборони зазначила, що обмін між реєстрами підсилить і прискорить роботу ТЦК та СП, вона стане більш сервісоорієнтованою.

"Така робота має бути переведена в цифровий формат. Ми матимемо можливість оцифровувати згодом і не вести паперові особові справи і зможемо мати можливість прискорювати мобілізацію, робити її більш розумною, більш цільовою", - підсумувала Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, Міністерство оборони України планує запустити електронний кабінет військовозобов'язаного у другому кварталі поточного року.

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