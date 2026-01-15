ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
94
1 хв

Наскільки небезпечні "Шахеди" з ракетами: Братчук пояснив

Загроза від дронів з ракетами є цілком реальною.

Катерина Сердюк
«Шахед»

«Шахед» / © Associated Press

Використання «Шахедів» з ракетами — це намагання росіян боротися з нашою легкою авіацією. РФ намагається скопіювати здобутки, які демонструють українські ударні дрони, в тому числі морські.

Про це розповів військовий експерт Сергій Братчук в ефірі «Ми Україна».

«На сьогодні ситуація з російського боку виглядає на етапі дослідів. Тому що практичного застосування ми поки що не побачили. Але росіяни будуть пришвидшувати свої пошуки і масштабувати, тому очевидно, що це для нас загроза», — зазначив військовий експерт.

За словами Братчука, в питанні протидії йдеться насамперед про дрони-перехоплювачі, які збиватимуть цілі на перших етапах.

Раніше українців попередили про мінну загрозу «Шахедів».

«Половина „Шахедів“, що атакують останні дні залізницю Ковель-Київ, несуть на собі магнітні міни, які скидають у сніг. Будь ласка, попередьте всі служби про ризики», — зауважив експерт.

94
