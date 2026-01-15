- Дата публікації
Наскільки небезпечні "Шахеди" з ракетами: Братчук пояснив
Загроза від дронів з ракетами є цілком реальною.
Використання «Шахедів» з ракетами — це намагання росіян боротися з нашою легкою авіацією. РФ намагається скопіювати здобутки, які демонструють українські ударні дрони, в тому числі морські.
Про це розповів військовий експерт Сергій Братчук в ефірі «Ми Україна».
«На сьогодні ситуація з російського боку виглядає на етапі дослідів. Тому що практичного застосування ми поки що не побачили. Але росіяни будуть пришвидшувати свої пошуки і масштабувати, тому очевидно, що це для нас загроза», — зазначив військовий експерт.
За словами Братчука, в питанні протидії йдеться насамперед про дрони-перехоплювачі, які збиватимуть цілі на перших етапах.
Раніше українців попередили про мінну загрозу «Шахедів».
«Половина „Шахедів“, що атакують останні дні залізницю Ковель-Київ, несуть на собі магнітні міни, які скидають у сніг. Будь ласка, попередьте всі служби про ризики», — зауважив експерт.