Наскільки скоротилося населення України через війну: цифра вражає

Населення України / © ТСН.ua

Реклама

Населення України скоротилося на 10 млн через війну. Часи, коли в Україні жило понад 50 млн. людей, залишилися у минулому.

Про це повідомляє Frontliner.

За даними аналітиків, війна, розв’язана Росією, призвела до різкого зменшення населення України. На початку 2022 року в країні проживало понад 40 млн осіб (без урахування Криму).

Реклама

Станом на середину 2024 року чисельність населення впала до 35,8 млн, з яких лише 31,1 млн мешкають на підконтрольній Україні території.

Міграція

Масовий виїзд українців за кордон став головним чинником скорочення населення. Близько 5 млн. осіб перебувають за межами країни, переважно в Європі. Найбільше — у Польщі, Німеччині, Чехії, Італії та Іспанії.

Що довше триває війна, то менше емігрантів планують повернутися, особливо чоловіки призовного віку. Уряд розглядає стимули — від бронювання фахівців до програм із житлом та роботою, але поки мільйони будують життя за кордоном.

Схід і південь спорожніли — мільйони виїхали з Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Запоріжжя та Харківщини. Центр і Захід прийняли мільйони внутрішніх переселенців, але й ці регіони втратили населення через еміграцію.

Реклама

Втрати та смертність

Точних даних про загиблих немає, але йдеться про десятки тисяч військових і тисячі цивільних. Прифронтові райони спорожніли: залишилися переважно літні люди. Смертність зросла і через ослаблену медичну систему, а також стрес та загострення хвороб. У 2023 році зафіксовано близько 495 тис. смертей, тобто на третину більше, ніж у довоєнні роки, а на 100 народжень припадає 280 смертей.

Народжуваність на історичному мінімумі

У 2023 році народилося лише близько 180 тис. дітей — найменше за всю сучасну історію. Причини — небезпека, економічні труднощі та невпевненість у майбутньому. Частка дітей до 18 років становить 15%, тоді як людей віком 60+ — уже 27%. Україна стрімко старіє, і нових поколінь стає дедалі менше.

Відсутність дієвої демографічної стратегії

Наприкінці 2024 року ухвалено Стратегію демографічного розвитку до 2040 року та план на 2024–2027 роки. Втім, вплив заходів з боку держави наразі не показує помітних результатів, адже і без того невеликі виплати при народжені швидко знецінюються через інфляцію, а от інфраструктурні проєкти реалізуються повільно.

За оцінками уряду, до 2041 року населення може скоротитися до 29 млн. Можливе і відновлення, але, лише за умов миру, економічної стабілізації та відбудови. Повернення біженців, реалізація відкладених планів народження дітей і створення гідних умов життя можуть стати основою для демографічного зростання.

Реклама

Нагадаємо, під час повномасштабної війни чисельність працездатного населення в Україні зменшилася на 40%. Близько 1,7 млн працездатних українців перебувають за кордоном.