Наслідки атаки безпілотників: у Сумах є три "прильоти" у різних частинах міста

На місцях працюють усі аварійно-рятувальні служби.
У ніч проти 6 березня 2024 року вночі Суми атакували БпЛА типу "Шахед".
Про це інформує Сумська ОВА у повідомленні у соціальних мережах.
На жаль, є три прильоти в різних частинах міста.
На місцях працюють усі аварійно-рятувальні служби.
Постраждалим надається необхідна медична допомога.
Наслідки авіаційних ударів уточнюються.
Будьте уважні та обережні і під час сигналу повітряної тривоги завжди спускайтеся в укриття.
Нагадаємо, що на Київщині працюють сили ППО.
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