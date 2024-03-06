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Наслідки атаки безпілотників: у Сумах є три "прильоти" у різних частинах міста

Наслідки атаки безпілотників: у Сумах є три "прильоти" у різних частинах міста

Наслідки авіаційних ударів уточнюються. / Фото: ТСН.ua

На місцях працюють усі аварійно-рятувальні служби. 

У ніч проти 6 березня 2024 року вночі Суми атакували БпЛА типу "Шахед".

Про це інформує Сумська ОВА у повідомленні у соціальних мережах. 

На жаль, є три прильоти в різних частинах міста.

На місцях працюють усі аварійно-рятувальні служби. 

Постраждалим надається необхідна медична допомога.

Наслідки авіаційних ударів уточнюються.

Будьте уважні та обережні і під час сигналу повітряної тривоги завжди спускайтеся в укриття.

Нагадаємо, що на Київщині працюють сили ППО

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