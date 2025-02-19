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Наслідки атаки БпЛА на Одесу та нові скандальні заяви Трампа: головні новини ночі 19 лютого 2025 року

Наслідки атаки БпЛА на Одесу та нові скандальні заяви Трампа: головні новини ночі 19 лютого 2025 року

Наслідки атаки БпЛА на Одещину / Фото: Геннадій Труханов

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 19 лютого 2025 року:

  • У Києві вночі пролунали вибухи: працюють сили ППО Читати далі –>
  • Ворожі БпЛА вночі атакували Україну Читати далі –>
  • "У вас було три роки": Трамп про відсутність України на переговорах у Саудівській Аравії Читати далі –>
  • Ворог накопичив багато сил і постійно атакує: військовий про ситуацію на Лиманському напрямку Читати далі –>
  • Понад 500 будинків без світла: очільник Одеси про наслідки атаки ворожих БпЛА Читати далі –>

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